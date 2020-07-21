Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля. Такое поручение им дал глава города Александр Беглов.

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края. 2,1K

Происшествия Перебежчик задержан сегодня на границе Карелии и Финляндии Сегодня утром Пограничная служба Финляндии задержала в районе Куусамо нарушителя границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.

Происшествия План «Перехват» ввели в Подмосковье после стрельбы в элитном поселке В Одинцовском районе Подмосковья полицейские ввели план «Перехват» после стрельбы в элитном поселке.

Футбол Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются. 4,4K

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 140

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,2K

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 586

Происшествия Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову. 3