Общество
РБКБеглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля. Такое поручение им дал глава города Александр Беглов.
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«Если надо, можем и в Москву»: как город будет отстаивать интересы бизнеса
Петербургский дневник06:58
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Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
Происшествия
Перебежчик задержан сегодня на границе Карелии и Финляндии
Сегодня утром Пограничная служба Финляндии задержала в районе Куусамо нарушителя границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Петрозаводск говорит 09:14
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
РЕН ТВ 09:36
Происшествия
План «Перехват» ввели в Подмосковье после стрельбы в элитном поселке
В Одинцовском районе Подмосковья полицейские ввели план «Перехват» после стрельбы в элитном поселке.
Известия 09:19
Политика
Ищенко: США подталкивают мир к конфронтации для решения своих проблем
Речь идет о том, что Вашингтон регулярно пытается погрузить мир в глобальную конфронтацию ради решения собственных проблем.
Экономика сегодня 05:42
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Путешествия
Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха
Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
Lenta.ru 06:27
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
РИА Новости 09:27
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50