Общество

РБКРБКБеглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля. Такое поручение им дал глава города Александр Беглов.
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Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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