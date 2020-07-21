Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля. Такое поручение им дал глава города Александр Беглов.

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

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