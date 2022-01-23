Будьте в Плюсе

Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега и заявил, что не собирается в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире канала «Россия 24» заявил, что с уважением относится к конструктивной критике в свой адрес из-за качества уборки города от снега и мусора.
РБК
Губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» заявил, что с уважением относится к конструктивной критике.
78.ru
Организовать уборку снега в Петербурге и справиться с гололёдом губернатору Александру Беглову не удалось.
Царьград
В Петербурге «матерные частушки никогда не были доминирующим жанром», заявил Беглов.
РБК

Подробнее о событии

Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега и заявил, что не собирается в отставку
РБКвчера в 15:54
«Не про каждого губернатора сочиняют песни»: Беглов ответил на критику
78.ru22 января в 06:57
Самое цитируемое
«С уважением отношусь к талантам»: Беглов прокомментировал клип Шнурова
МР7.ру22 января в 08:10
Беглов заявил, что не собирается в отставку
Газета.Ruвчера в 14:41
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов призвал ругать лично его, а не город
РИА Новостивчера в 14:34
Беглов о критике из-за уборки снега в Петербурге: не про каждого губернатора пишут песни
Lenta.ruвчера в 15:23
Беглов назвал песни Шнурова о мусоре и снеге матерными частушками
DP.RU22 января в 07:29

Интересное

19FortyFive: новые бомбардировщики РФ Ту-160 могут стать неприятным сюрпризом для ВСУ

В материале говорится, что данные воздушные суда станут в случае войны с Незалежной неприятным сюрпризом для украинских военных.
Solenka.infoвчера в 10:43

Налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшими сбережениями

Если клиент открыл некраткосрочный депозит в 1 млн руб. в середине 2021 года даже под 7% годовых с выплатой процентов раз в год, то в этом году он платить налог не будет, поскольку ведь доход вкладчик получит уже в 2022 году, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
РБК16:00

Госдеп распорядился начать добровольный отъезд членов семей дипломатов с Украины

"Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве", - следует из заявления.
РИА Новости18:50

Украинский политик Мураев заявил, что МИД Британии подставил человек «не в теме»

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что британское ведомство "подставили" и, по его мнению, некто, кто был "неглубоко в теме", передал документы, на которых и строятся обвинения Лондона.
РИА Новости16:43

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают захватывать развлекательную индустрию

Основным направлением деятельности Гарри и Меган стала индустрия развлечений.
ОК!вчера в 10:34

Министр Дудаев: жена экс-судьи Янгулбаева Зарема Мусаева задержана и находится в МВД Чечни

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев раскрыл местонахождение похищенной силовиками в Нижнем Новгороде жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.
Lenta.ruвчера в 13:14

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку из-за нехватки полномочий

Заявивший об отставке Саркисян пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.
РИА Новостивчера в 11:50

На озере Маракайбо в Венесуэле происходит 389 вспышек молний в день

Мировой «столицей» молний оказалось озеро Маракайбо на севере Венесуэлы. Здесь в среднем происходит 389 вспышек молний в день.
ИА Грозный-Информвчера в 11:35

Генсек ОДКБ Зась заявил, что активность НАТО в Восточной Европе не укрепляет безопасность

По словам генсека, военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности, надо снижать градус напряженности.
Lenta.ruвчера в 13:46

LRT: российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву

Российской певице Наташе Королевой и исполнителю Хабибу Шарипову (более известный как Хабиб) запретили въезд на территорию Литвы.
Lenta.ruвчера в 12:13