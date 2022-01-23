Если клиент открыл некраткосрочный депозит в 1 млн руб. в середине 2021 года даже под 7% годовых с выплатой процентов раз в год, то в этом году он платить налог не будет, поскольку ведь доход вкладчик получит уже в 2022 году, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
"Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве", - следует из заявления.
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что британское ведомство "подставили" и, по его мнению, некто, кто был "неглубоко в теме", передал документы, на которых и строятся обвинения Лондона.