Если клиент открыл некраткосрочный депозит в 1 млн руб. в середине 2021 года даже под 7% годовых с выплатой процентов раз в год, то в этом году он платить налог не будет, поскольку ведь доход вкладчик получит уже в 2022 году, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.