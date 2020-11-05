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iReactor
iReactor

Беглов подготовил поправку к законопроекту о бюджете Петербурга на 2021 год

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ИА Красная Весна
Петербургский дневник
Беглов предлагает увеличить план по доходам на 28,2 млрд рублей в 2021 году. Расходную часть планируется увеличить на 30,7 млрд рублей. Это позволит усилить финансирование социальной защиты, поддержки бизнеса и семей с детьми.В источнике
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Фонтанка.Ру

Вагоны приедут в 2022-м. Беглов докинул денег на трамваи, но дребезжать они не перестанут

Фонтанка.Ру04:19
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+5 ноября в 12:47
ЗакC.Ру

Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

ЗакC.Ру5 ноября в 14:46
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневник5 ноября в 13:41
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербург5 ноября в 12:56
КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:37
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка785 ноября в 12:02

Армянские силы взяли важную высоту близ Бердзора: уничтожено 20 военнослужащих противника

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Sputnik Армения10:19

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РИА Новости20:10

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РБК04:59