Беглов подготовил поправку к законопроекту о бюджете Петербурга на 2021 год
Беглов предлагает увеличить план по доходам на 28,2 млрд рублей в 2021 году. Расходную часть планируется увеличить на 30,7 млрд рублей. Это позволит усилить финансирование социальной защиты, поддержки бизнеса и семей с детьми.В источнике
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