Будьте в Плюсе

Беглов подписал соглашение с «Трансмашхолдингом» на 3 млрд рублей инвестиций

Губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа подписали в рамках ПМЭФ-2022 соглашение о реализации инвестиционного проекта.
DP.RU
"В Петербурге будет создано одно из лучших производств в стране, где будет производиться подвижной состав не только для нашего города, но и для всей России", - сказал Беглов.
ТАСС
На новой площадке будет создано около 1000 новых рабочих мест.
REGNUM
Объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд рублей в течение 2022–2024 годов.
REGNUM

Подробнее о событии

Петербург планирует заключить на ПМЭФ соглашения на сумму около 300 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург09:11
«Трансмашхолдинг» создаст площадку по производству электротранспорта в Колпино
Невские Новости03:05
Беглов подписал с «Трансмашхолдингом» соглашение по производству электротранспорта
Фонтанка.Ру01:45
В Петербурге создадут производство электротранспорта на 1000 рабочих мест
78.ru02:41
«Трансмашхолдинг» будет развивать электрический транспорт в Петербурге
Петербургский дневник02:22
Современный электрический транспорт начнут производить в Петербурге
КП - Санкт-Петербург02:19
Петербург станет центром производства экологичного транспорта России
Petrograd02:59

Интересное

Подразделения ВС РФ и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и на заводе «Азот»

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) и Вооруженные силы (ВС) России закрепились в промзоне у завода «Азот» в Северодонецке и начали ее зачистку.
Lenta.ru08:04

Глава МИД Украины Кулеба появился на встрече Зеленского с европейскими лидерами с костылем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой.
РИА Новости08:24

Найдена аминокислота, которая помогает сбросить вес

Ученые обнаружили в крови молекулу, которая вырабатывается во время физических упражнений и может эффективно снижать потребление пищи и ожирение у мышей.
InScienceвчера в 12:01

Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинскими войсками, есть пострадавшие

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле столицы ДНР, есть пострадавшие.
РИА Новости09:11

Резников не смог уложиться в вес, но будет допущен в четвертьфинал Гран-при АСА с Рамосом

Казахстанский боец ACA Артем Резников не сделал вес перед боем с бразильцем Дави Рамосом накануне четвертьфинального поединка Гран-при в легком весе.
Матч ТВ09:27

Марсоход Perseverance оставил космический мусор на поверхности Марса

Как сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), с помощью опытной установки марсоход получил кислород из атмосферы Марса, основным компонентом которой является углекислый газ.
Технология Машиностроения07:57

Мощности ветки «Северного потока-2» переориентированы на снабжение газом северо-запада РФ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мощности одной ветки газопровода «Северный поток-2» переориентированы на снабжение газом северо-западной части России.
Lenta.ru09:31

Новак заявил о переходе большинства импортеров российского газа на оплату в рублях

Большая часть европейских импортеров газа из России перешла на расчеты в рублях, около 90-95% поставок газа в Европу сейчас оплачивается в российской валюте, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФа.
Ведомости08:27

Военный эксперт Алехин рассказал о том, как ВС Украины держат оборону Харькова

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что моральное состояние отрядов теробороны и ВСУ в Харькове серьезно подорвано.
Военное дело09:47

В Китае построен первый в мире комплекс космической электростанции

Возглавляет проект ведущий специалист КНР в области космической солнечной энергетики, академик Дуань Баоянь, соавтор системы OMEGA концентратора для генерации электричества на геостационарной орбите.
Хайтек+вчера в 05:52