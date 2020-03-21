Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в Северную столицу из-за распространения коронавируса, сообщает 78.ru. Беглов не рекомендовал бы приезжать сейчас в Петербург, так как большинство досуговых мест — кинотеатры, театры, музеи — закрыты на карантин.

Беглов попросил людей не приезжать в Петербург

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