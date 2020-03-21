Коронавирус
МР7.руБеглов попросил людей не приезжать в Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в Северную столицу из-за распространения коронавируса, сообщает 78.ru. Беглов не рекомендовал бы приезжать сейчас в Петербург, так как большинство досуговых мест — кинотеатры, театры, музеи — закрыты на карантин.
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Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы
Телеканал Санкт-Петербург08:17
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Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
По его данным, базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Культура
Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны
Авто
Mazda презентовала спорткар RX-Vision GT3
Согласно шпионским снимкам, эксперты сделали заключение, что новинка создана на базе модели RX-Vision, которая была презентована в Токио в 2015 году.
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Наука
Передача коронавируса в 40% случаев происходит до симптомов болезни
Пекин, 19 марта 2020, 13:48 — REGNUM Более 40% случаев передачи коронавируса происходит до того, как носители ощутили симптомы болезни.
Политика
В России пообещали встретить участников «марша на Крым» во всеоружии
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что украинские радикалы готовят 3 мая провокацию по прорыву в Крым, и призвала Киев отказаться от этих планов.
Происшествия
Пожар на складе в Дмитрове локализован
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.
Армия и оружие
Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе
Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Политика
На Украине заявили о гибели страны на фоне вспышки коронавируса
Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман заявила, что Украина может погибнуть в ближайшее время из-за разногласий на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Сообщается, что селфи-снимки необходимы для сохранения позиции, где марсоход сверлит поверхность Марса для забора образцов грунта.
Авто
Официально представили Kia Sorento нового поколения
Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Общество
В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Общество
Сотни французских медиков подали иск против премьер-министра страны
Более 600 французских медиков подали иск против премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен за «правительственную ложь» в урегулировании кризиса, связанного со вспышкой коронавируса, 21 марта сообщает издание Figaro.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Здоровье
Петиция к Путину о коронавирусе набрала более 11 тысяч подписей
К 16.08 мск 20 марта петиция набрала 11 538 подписей, сбор подписей продолжается.
Происшествия
Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе
Сургут, Югра, 21 марта 2020, 20:00 — REGNUM В Югре второй случай коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован у жителя Сургута, который вернулся из путешествия по Европе, посетив Великобританию, Австрию и Германию.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Политика
Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
Политика
Трамп настаивает на лекарстве от малярии против коронавируса
Противомалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) может помочь против коронавируса, уверен президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)
Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.