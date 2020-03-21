Коронавирус

МР7.руМР7.руБеглов попросил людей не приезжать в Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в Северную столицу из-за распространения коронавируса, сообщает 78.ru. Беглов не рекомендовал бы приезжать сейчас в Петербург, так как большинство досуговых мест — кинотеатры, театры, музеи — закрыты на карантин.
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Беглов попросил людей не приезжать в Петербург

МР7.ру09:30

Беглов призвал россиян воздержаться от поездок в Петербург

КП - Санкт-Петербург09:30

Александр Беглов призвал жителей страны не приезжать в Санкт-Петербург

Весьма07:54

Беглов попросил россиян не приезжать в Петербург

78.ru08:36

Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы

Телеканал Санкт-Петербург08:17

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Интерфакс07:55

Губернатор рекомендовал воздержаться от поездки в Петербург на время каникул

Город+08:57
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В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

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Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

По его данным, базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
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Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Live24 19 марта в 01:20
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны

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Mazda презентовала спорткар RX-Vision GT3

Согласно шпионским снимкам, эксперты сделали заключение, что новинка создана на базе модели RX-Vision, которая была презентована в Токио в 2015 году.
Anonsens 19 марта в 01:34
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Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
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В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
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Наука

Передача коронавируса в 40% случаев происходит до симптомов болезни

Пекин, 19 марта 2020, 13:48 — REGNUM Более 40% случаев передачи коронавируса происходит до того, как носители ощутили симптомы болезни.
REGNUM 19 марта в 06:48
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В России пообещали встретить участников «марша на Крым» во всеоружии

Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что украинские радикалы готовят 3 мая провокацию по прорыву в Крым, и призвала Киев отказаться от этих планов.
РИА Новости вчера в 03:30
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Пожар на складе в Дмитрове локализован

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.
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Армия и оружие

Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе

Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:40
Политика

На Украине заявили о гибели страны на фоне вспышки коронавируса

Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман заявила, что Украина может погибнуть в ближайшее время из-за разногласий на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
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Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Сообщается, что селфи-снимки необходимы для сохранения позиции, где марсоход сверлит поверхность Марса для забора образцов грунта.
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Официально представили Kia Sorento нового поколения

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От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
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В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
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Сотни французских медиков подали иск против премьер-министра страны

Более 600 французских медиков подали иск против премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен за «правительственную ложь» в урегулировании кризиса, связанного со вспышкой коронавируса, 21 марта сообщает издание Figaro.
Красная весна 12:30
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
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Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом

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Петиция к Путину о коронавирусе набрала более 11 тысяч подписей

К 16.08 мск 20 марта петиция набрала 11 538 подписей, сбор подписей продолжается.
Кавказский узел вчера в 09:08
Происшествия

Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе

Сургут, Югра, 21 марта 2020, 20:00 — REGNUM В Югре второй случай коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован у жителя Сургута, который вернулся из путешествия по Европе, посетив Великобританию, Австрию и Германию.
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Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
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Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

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Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
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Трамп настаивает на лекарстве от малярии против коронавируса

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Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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