Коронавирус

REGNUMREGNUMБеглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. На этот стационар неоднократно жаловались пациенты.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Беглов оценил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов в прокуратуру

78.ru05:15

После жалоб пациентов работу госпиталя в «Ленэкспо» оценил Александр Беглов

Петербургский дневник06:09

Губернатор Беглов не увидел в «Ленэкспо» глобальных проблем

Доктор Питер06:45

Александр Беглов внепланово проверил работу временного госпиталя в «Ленэкспо»

Телеканал Санкт-Петербург06:33

Беглов пообещал обеспечить пациентов госпиталя в «Ленэкспо» водой и мылом

Росбалт06:09

Губернатор Александр Беглов посетил временный госпиталь в «Ленэкспо»

Фонтанка.Ру05:16

Беглов приехал в Ленэкспо после многочисленных жалоб на госпиталь

МР7.ру04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
15
Здоровье

Врачи в Новосибирске жалуются на непрозрачность порядка федеральных доплат за работу с коронавирусными больными

Врачи в Новосибирске жалуются на непрозрачность порядка федеральных доплат за работу с коронавирусными больными.
Эхо Москвы 06:02
Общество

В России за сутки коронавирус зафиксировали у 10 598 человек

На территории России за прошедшие сутки специалисты выявили 10 598 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием.
Мой Брянск 03:59
10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
9
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
20
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
4,8K
Хоккей

Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА

В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru вчера в 10:08
1
Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
1,1K
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
608
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
64
Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
23
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
2,4K
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу

При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
78.ru 01:12
222
Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
54
Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
194
Политика

Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах.
ТАСС 06:08
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
1,2K
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
185
Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
450
Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
15
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
118
Политика

США передали Украине военную помощь на 25 миллионов долларов

Посольство США на Украине в соцсетях сообщило о поставке Киеву военной техники, предназначенной для использования в Донбассе, на сумму более 25 миллионов долларов.
Свободная Пресса 04:01
Политика

Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
705
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
750
Политика

Трамп допустил полное прекращение отношений с Китаем

Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 11:45
370
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
5,7K
Общество

В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом

15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:46
404
Космос

Европа стреляет в космос водяными струями

Ученые нашли новые доказательства того, что ледяная луна Юпитера выбрасывает в космос воду.
LentaChel.ru вчера в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное