Коронавирус
REGNUMБеглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. На этот стационар неоднократно жаловались пациенты.
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После жалоб пациентов работу госпиталя в «Ленэкспо» оценил Александр Беглов
Петербургский дневник06:09
Александр Беглов внепланово проверил работу временного госпиталя в «Ленэкспо»
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