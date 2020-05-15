Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. На этот стационар неоднократно жаловались пациенты.

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты

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