Коронавирус

Питерские заметкиПитерские заметкиБеглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

В пятницу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в "Ленэкспо", на условия в котором ранее пожаловались пациенты.
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Александр Беглов внепланово проверил работу временного госпиталя в «Ленэкспо»

Телеканал Санкт-Петербург06:33

Беглов приехал в Ленэкспо после многочисленных жалоб на госпиталь

МР7.ру04:59

Губернатор Беглов не увидел в «Ленэкспо» глобальных проблем

Доктор Питер06:45

Губернатор Александр Беглов посетил временный госпиталь в «Ленэкспо»

Фонтанка.Ру05:16

Беглов оценил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов в прокуратуру

78.ru05:15

Беглов пообещал обеспечить пациентов госпиталя в «Ленэкспо» водой и мылом

Росбалт06:09

После жалоб пациентов работу госпиталя в «Ленэкспо» оценил Александр Беглов

Петербургский дневник06:09
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
613
Общество

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
3
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
23
Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
531
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Lenta.ru 03:58
84
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
604
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
751
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,2K
Футбол

Дюков: окончательное решение о возобновлении РПЛ примут власти

«Сегодня РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России, но окончательное решение будет за федеральными и региональными властями», — приводит слова Дюкова ТАСС.
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес

Путин поздравил актрису Светлану Светличную с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения киноактрису, заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, о чем говорится на официальном сайте Кремля.
NewInform 06:20
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
84
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
1,7K
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
235
Общество

В Белгородской области власти вновь закрыли парки и общепит

Напомним, ранее был опубликован документ, в котором сообщалось о возобновлении работы ТЦ, летних площадок возле кафе с 12 мая, также горожанам был открыт доступ для спорта на свежем воздухе в Белгородской области.
Kursk.com 05:22
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
10
Здоровье

В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей

«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия вчера в 16:56
1
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
20
Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
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Фигурное катание

Приостановившая карьеру Загитова вошла в состав сборной России

Lenta.ru 08:18
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Футбол

Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»

Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ вчера в 19:47
Политика

Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке

Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 06:55
154
Общество

Где волгоградцы могут бесплатно получить маски и перчатки

Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу.
Волгоградская правда вчера в 08:04
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака

Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
Lisa.ru вчера в 04:24
1
Политика

Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook раскритиковала статью агентства Bloomberg о пандемии коронавируса в России, сообщает URA.RU.
Пятый канал 01:08
1K
Авто

Tesla снизит цены на электромобили

Известия 04:33
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Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 05:30
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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