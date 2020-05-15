В пятницу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в "Ленэкспо", на условия в котором ранее пожаловались пациенты.

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

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