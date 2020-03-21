Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

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Происшествия Доверенному лицу президента не доверило следствие На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменили Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).