Коронавирус
РБКБеглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
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Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы
Телеканал Санкт-Петербург08:17
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
Политика
Поляки заговорили о присоединении Калининграда на фоне коронавируса
Польское издание Gazeta Wyborcza озаботилось тем, что Калининградская область оказалась отрезанной от России.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Футбол
Полузащитник ЦСКА Кучаев: на карантине я играю в компьютер
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем времяпрепровождении в период пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Общество
В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Общество
Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом
Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына
Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Происшествия
В Татарстане подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане официально подтверждены 5 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
Футбол
«Реал» продаст Йовича после нарушения игроком правил карантина
Руководство мадридского "Реала" осталось крайне недовольно форвардом команды Лукой Йовичем, который нарушил правила карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса
За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Авто
Эксперты развеяли мифы о турбированных моторах
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии
Шоу-бизнес
Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча
Популярный турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов известного турецкого актера Халита Эргенча тем, что стал самым высокооплачиваемым актером Турции.
Здоровье
В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76
Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.