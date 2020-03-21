Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

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