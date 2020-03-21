Коронавирус

РБКРБКБеглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
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Беглов попросил людей не приезжать в Петербург

МР7.ру09:30

Беглов призвал россиян воздержаться от поездок в Петербург

КП - Санкт-Петербург09:30

Беглов попросил россиян не приезжать в Петербург

78.ru08:36

Губернатор рекомендовал воздержаться от поездки в Петербург на время каникул

Город+08:57

Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы

Телеканал Санкт-Петербург08:17

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Интерфакс07:55

Александр Беглов призвал жителей страны не приезжать в Санкт-Петербург

Весьма07:54
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Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
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В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

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Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

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Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Политика

Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население.
РБК вчера в 11:00
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Считаю решение приостановить чемпионат правильным, другой вопрос, насколько затянется пауза.
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Роман Путин решил создать партию

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«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
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Собчак и Богомолов сняли интимное видео в столичном ресторане

Накануне Ксения Собчак выложила в личном блоге Инстаграм совсем не скромное видео, которое было снято в ресторане.
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Общество

В Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом

«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву

Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.
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Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
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Общество

Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии

Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
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Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
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В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
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Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
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«Может, он захочет мести»: Красный Череп может вернуться после «Мстителей: Финал»

В интервью Nerds4Life Росс Маркванд, известный по роли Красного Черепа в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал», заявил, что его персонаж еще может вернуться на экран в последующих фильмах Marvel.
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В своей минимальной версии новый iPad Pro стоит 69 тысяч 990 рублей.
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«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай

Российский перевозчик «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай в связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов в этом направлении, сообщает пресс-служба компании.
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Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
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Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
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В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
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Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
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Турция из-за коронавируса прервет авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство Anadolu.
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Назван способ США убрать Россию из Сирии

По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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