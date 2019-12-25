Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин на заседании Госсовета 26 декабря обсудит вопросы развития села

Президент России Владимир Путин обсудит эффективность агропромышленного комплекса и вопросы развития села на заседании Государственного совета 26 декабря, заявили в пресс-службе Кремля.
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Путин проведет заседание Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села

ТАСС25 декабря в 16:01

Губернатор Бочаров принял участие в заседании Госсовета РФ

Московский Комсомолецвчера в 13:17

Кондратьев примет участие в заседании Госсовета по аграрной политике

Кубань 24вчера в 02:41

В сёлах хватает проблем: глава Ставрополья по итогам заседания Госсовета РФ

REGNUM00:37

Путин обсудит с Госсоветом развитие сельских территорий

News.ru25 декабря в 09:08

Путин проведет Госсовет и посмотрит балет 26 декабря

Российская газета25 декабря в 07:55

Путин на заседании Госсовета 26 декабря обсудит вопросы развития села

Парламентская газета25 декабря в 07:37
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Культура

Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек

Новая газета вчера в 12:08
Происшествия

Разбился пассажирский самолет в Казахстане

После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
LentaChel.ru вчера в 22:51
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Солнечный зонд Паркер готовится к второму маневру у Венеры

Маневр ускорения начнется 26 декабря в 21:14 по московскому времени. Солнечный зонд Parker пролетит в пределах 3000 километров от Венеры.
Портал Поиск 24 декабря в 07:21
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 03:20
Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Телеканал 360° 00:50
Шоу-бизнес

Артисты поделились воспоминаниями о Галине Волчек

Российские артисты высказали соболезнования по поводу смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек и поделились воспоминаниями о ней.
Аргументы и Факты 03:03
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 03:14
Армия и оружие

Ракета-носитель «Рокот» со спутниками запущена с космодрома Плесецк

В 02:11 мск стартовала ракета-носитель «Рокот» с аппаратами связи «Гонец-М» и военным спутником, уточнили в Минобороны.
Известия вчера в 19:04
Космос

Российские учёные завершают испытание прибора для геологоразведки Луны

Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне.
REGNUM вчера в 01:46
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Единоборства

Александр Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он мертв

Александр Емельяненко прокомментировал слова своего брата Федора Емельяненко, который ранее заявил, что с младшим братом его уже ничего не связывает и он считает, что брат мертв.
Московский Комсомолец 03:19
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Общество

Силанов пожелал калининградцам ждать чуда перед Новым годом

Алексей Силанов пожелал калининградцам ждать чуда перед Новым годом.
Клопс 02:19
Происшествия

В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Российская газета вчера в 01:40
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика

Эксперт оценил последствия запрета Киевом импорта электроэнергии из РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 25 декабря в 11:31
Политика

Берлин готовит «ужасающий» ответ на санкции США против «СП-2»

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказал, какой ответный удар готовит Германия на санкции США против «Северного потока-2».
NewInform 25 декабря в 12:12
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Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
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Глава РУСАДА отправил в WADA письмо о несогласии с санкциями

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News.ru 04:01
Финансы

Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после существенного роста в предыдущие дни, когда спрос на рублевую ликвидность, в том числе, был обеспечен подготовкой к пику налоговых выплат месяца.
Интерфакс вчера в 11:37
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В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой

Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
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Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Газета.Ru 02:11
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 16:56
Экономика

Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины

Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
REGNUM 24 декабря в 07:50
Армия и оружие

Пашинян назвал покупку Су-30СМ главным приобретением года

В ноябре министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в его стране в декабре или январе-феврале 2020 года.
ТК Звезда 03:39
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Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону

Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
РИА Новости 03:33
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