Политика
Парламентская газетаПутин на заседании Госсовета 26 декабря обсудит вопросы развития села
Президент России Владимир Путин обсудит эффективность агропромышленного комплекса и вопросы развития села на заседании Государственного совета 26 декабря, заявили в пресс-службе Кремля.
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Путин проведет заседание Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села
ТАСС25 декабря в 16:01
Путин на заседании Госсовета 26 декабря обсудит вопросы развития села
Парламентская газета25 декабря в 07:37
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Культура
Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится к второму маневру у Венеры
Маневр ускорения начнется 26 декабря в 21:14 по московскому времени. Солнечный зонд Parker пролетит в пределах 3000 километров от Венеры.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Шоу-бизнес
Артисты поделились воспоминаниями о Галине Волчек
Российские артисты высказали соболезнования по поводу смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек и поделились воспоминаниями о ней.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Армия и оружие
Ракета-носитель «Рокот» со спутниками запущена с космодрома Плесецк
В 02:11 мск стартовала ракета-носитель «Рокот» с аппаратами связи «Гонец-М» и военным спутником, уточнили в Минобороны.
Космос
Российские учёные завершают испытание прибора для геологоразведки Луны
Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он мертв
Александр Емельяненко прокомментировал слова своего брата Федора Емельяненко, который ранее заявил, что с младшим братом его уже ничего не связывает и он считает, что брат мертв.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Общество
Силанов пожелал калининградцам ждать чуда перед Новым годом
Алексей Силанов пожелал калининградцам ждать чуда перед Новым годом.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Эксперт оценил последствия запрета Киевом импорта электроэнергии из РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам, сообщает РИА Новости.
Политика
Берлин готовит «ужасающий» ответ на санкции США против «СП-2»
Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказал, какой ответный удар готовит Германия на санкции США против «Северного потока-2».
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Спорт
Глава РУСАДА отправил в WADA письмо о несогласии с санкциями
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Финансы
Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после существенного роста в предыдущие дни, когда спрос на рублевую ликвидность, в том числе, был обеспечен подготовкой к пику налоговых выплат месяца.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
Экономика
Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины
Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
Армия и оружие
Пашинян назвал покупку Су-30СМ главным приобретением года
В ноябре министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в его стране в декабре или январе-феврале 2020 года.
Происшествия
Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.