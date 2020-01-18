Общество

78.ru78.ruБеглов поздравил петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Их слова опубликованы на сайте Смольного.
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День прорыва блокады Ленинграда. Как в Петербурге отметили памятную для города дату

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