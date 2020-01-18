Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Их слова опубликованы на сайте Смольного.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Шоу-бизнес Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Политика Украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за антироссийских санкций После Майдана украинские власти ввели против Москвы санкции, и предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, после чего пыталась договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Происшествия В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Происшествия В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.

Общество Facebook извинился за перевод имени Си Цзиньпина как «гадюшник» Компания Facebook извилась за перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина, который проявился в официальном аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает агентство Reuters.

Происшествия В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Политика В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против главы саратовского Минздрава Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, сообщает следственный комитет РФ в пятницу.