Общество
78.ruБеглов поздравил петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда
Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Их слова опубликованы на сайте Смольного.
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День прорыва блокады Ленинграда. Как в Петербурге отметили памятную для города дату
Телеканал Санкт-Петербург10:30
Беглов поздравил петербуржцев с наступающей годовщиной прорыва блокады Ленинграда
Невские Новостивчера в 03:19
77 лет прорыву блокады Ленинграда. Поздравление депутата Михаила Барышникова
Новости Петродворцового района Санкт-Петербургавчера в 01:46
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Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
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Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
Политика
Украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за антироссийских санкций
После Майдана украинские власти ввели против Москвы санкции, и предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, после чего пыталась договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину
В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Происшествия
В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Общество
Facebook извинился за перевод имени Си Цзиньпина как «гадюшник»
Компания Facebook извилась за перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина, который проявился в официальном аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Гаджеты
Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro
Согласно отчёту специалистов MacWorld, iPhone 12 будет такой же мощный, как MacBook Pro.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Гаджеты
Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России
Huawei сообщила что российским пользователям станет доступна новая версия операционной системы EMUI 10 в ближайшее время.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Киберспорт
Natus Vincere может заменить GuardiaN на игрока forZe
Вместе с forZe игрок занимает 13-е место в мировом рейтинге команд по CS: GO, NAVI располагается на восьмой строчке.
Политика
Путин рассказал ветеранам о планах по реализации нацпроектов
Достигать целей по экономическому росту президент России планирует за счет реализации национальных проектов.
Политика
В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против главы саратовского Минздрава
Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, сообщает следственный комитет РФ в пятницу.
Политика
В Госдуме прошла премьера Мишустина
Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
Общество
«Новая газета» просит директора ФСБ объяснить новую волну лжеминирований в России и устранить их причину
Об открытом письме Александру Бортникову "Эху Москвы" рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.