Общество
78.ruБеглов поздравил петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда
Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Их слова опубликованы на сайте Смольного.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Беглов поздравил петербуржцев с наступающей годовщиной прорыва блокады Ленинграда
Невские Новостивчера в 03:19
77 лет прорыву блокады Ленинграда. Поздравление депутата Михаила Барышникова
Новости Петродворцового района Санкт-Петербургавчера в 01:46
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Кино
Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Футбол
Шарлия объявил об уходе из ЦСКА
Общество
ДПС остановили автомобиль Усика
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Общество
«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка
Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ
Хоккей
Овечкин получил удар клюшкой в лицо в матче НХЛ
Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» разбили клюшкой лицо.
Происшествия
Московские полицейские приняли роды в служебной машине
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Общество
Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками
«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Происшествия
В Самаре горит ресторан на площади 800 квадратных метров
В Самаре горит кровля ресторана «Золотая пагода» на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).