Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Их слова опубликованы на сайте Смольного.

Политика РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.

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Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.