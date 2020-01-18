Общество
78.ruБеглов поздравил петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда
Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Их слова опубликованы на сайте Смольного.
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77 лет прорыву блокады Ленинграда. Поздравление депутата Михаила Барышникова
Новости Петродворцового района Санкт-Петербургавчера в 01:46
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Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
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Опубликовано видео поражения мишени комплексом «Игла-С»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний новейшего переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С".
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В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
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Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России
Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
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У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль
Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.
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В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей
Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
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В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка заявил, что прямой диалог между представителями Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским ускорил бы урегулирование конфликта в регионе.
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АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» версии Lada Vesta
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