Общество

78.ru78.ruБеглов поздравил петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Их слова опубликованы на сайте Смольного.
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