Политика
МР7.руБеглов предложил ЗакСу назначить Соколова вице-губернатором Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением согласовать экс-министра транспорта Максима Соколова на должность вице-губернатора Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма, сообщает пресс-служба Смольного.
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Кадровые изменения и образование: Александр Беглов провел рабочее совещание в Смольном
Телеканал Санкт-Петербург07:46
Кандидатуру бывшего министра транспорта РФ внесли в ЗакС в качестве вице-губернатора Петербурга
КП - Санкт-Петербург03:20
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Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
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«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту
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Фото галактики NGC 1068 раскрывает ее магнитную сущность
Галактика открыта в 1780 году — астрономом Пьер Мешен (1780 г.)На представленном снимке NGC 1068, по утверждению специалистов видна структура магнитных полей, совпадающие с формой спиральных рукавов, заполненные молодыми звездами.
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В Госдуме подготовят карту дефицита кадров в районных больницах
Депутаты намерены подготовить карту районных центральных больниц в РФ, где дефицит кадров составляет более 40%, и представить ее министру здравоохранения Веронике Скворцовой на предстоящем в марте правительственном часе в Госдуме, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в понедельник на заседании Совета законодателей.
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Опубликован список крупнейших в России компаний по ловле рыбы
Одна из крупнейших частных компаний России «Норебо» Виталия Орлова возглавила рейтинг рыбопромышленников по версии Forbes.
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Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»
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ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
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Подросток на Mercedes устроил ДТП в Петербурге
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Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
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«На выезде во Владивосток вообще не понимал, где нахожусь». Самый загадочный легионер «Динамо»
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