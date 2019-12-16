с чего всё началось

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением согласовать экс-министра транспорта Максима Соколова на должность вице-губернатора Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма, сообщает пресс-служба Смольного.

Футбол Определились пары плей-офф Лиги чемпионов Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Космос Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Политика Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.

Происшествия Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.

Политика Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

Политика «Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.

Космос Фото галактики NGC 1068 раскрывает ее магнитную сущность Галактика открыта в 1780 году — астрономом Пьер Мешен (1780 г.)На представленном снимке NGC 1068, по утверждению специалистов видна структура магнитных полей, совпадающие с формой спиральных рукавов, заполненные молодыми звездами.

Культура Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95» Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

Здоровье В Госдуме подготовят карту дефицита кадров в районных больницах Депутаты намерены подготовить карту районных центральных больниц в РФ, где дефицит кадров составляет более 40%, и представить ее министру здравоохранения Веронике Скворцовой на предстоящем в марте правительственном часе в Госдуме, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в понедельник на заседании Совета законодателей.

Футбол ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Происшествия Подросток на Mercedes устроил ДТП в Петербурге Шестнадцатилетний подросток на Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.