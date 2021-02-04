Беглов предложил учредить День работника уголовно-исполнительной системы
Официальное название звучит как «День работника уголовно-исполнительной системы». «Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник», — уточняется в пояснительной записке к документу.В источнике
С чего всё началось
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День работника ФСИН, пишет издание Znak в четверг, 4 февраля, со ссылкой на законопроект на сайте
Заксобрания.
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Александр Беглов предложил учредить День работника уголовно-исполнительной системы
Телеканал Санкт-Петербург04:12