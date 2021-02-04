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Беглов предложил учредить День работника уголовно-исполнительной системы

Официальное название звучит как «День работника уголовно-исполнительной системы». «Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник», — уточняется в пояснительной записке к документу.В источнике
С чего всё началось
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День работника ФСИН, пишет издание Znak в четверг, 4 февраля, со ссылкой на законопроект на сайте
 Заксобрания.
Lenta.ru02:55
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Александр Беглов предложил учредить День работника уголовно-исполнительной системы

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На фоне арестов протестующих Беглов предложил учредить день работника ФСИН

Фонтанка.Ру04:18

Беглов предложил учредить День работника ФСИН

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Губернатор Петербурга Беглов предложил ежегодно праздновать день силовиков

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МИД: Москва проведет с США серьезный разговор об их реакции на протесты в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва намерена провести с США серьезный разговор об их реакции на прошедшие на российской территории несогласованные акции.
Газета.Ru08:07