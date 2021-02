Сооснователь Moon Studios назвал авторов No Man’s Sky и Cyberpunk 2077 шарлатанами

Томас Малер, сооснователь и геймдиректор Moon Studios, известной по Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, опубликовал на форуме ResetEra пост, в котором назвал авторов No Man's Sky и Cyberpunk 2077 шарлатанами.