Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Беглов предложил учредить День работника ФСИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил отмечать 12 марта в городе День работника уголовно-исполнительной системы. Законопроект о включении этого профессионального праздника в перечень городских праздников и памятных дат внесен в ЗакСобрание региона.В источнике
С чего всё началось
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День работника ФСИН, пишет издание Znak в четверг, 4 февраля, со ссылкой на законопроект на сайте
 Заксобрания.
Lenta.ru02:55
Подробнее о событии

Беглов внес в ЗакС Петербурга проект о праздновании дня сотрудника ФСИН

РБК06:04

В Петербурге предложили праздновать День работника ФСИН

Lenta.ru02:55

Александр Беглов предложил учредить День работника уголовно-исполнительной системы

Телеканал Санкт-Петербург04:12

Беглов предложил финансировать празднование дня работника уголовно-исполнительной системы из бюджета Петербурга

Коммерсантъ03:44

Беглов предложил учредить День работника ФСИН

Интерфакс03:33

Губернатор Петербурга Беглов предложил ежегодно праздновать день силовиков

Новая газета03:25

На фоне арестов протестующих Беглов предложил учредить день работника ФСИН

Фонтанка.Ру04:18

Ростовский Учитель года сообщил об увольнении после акции за Навального

Учителя истории и обществознания, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020 » Александра Рябчука уволили из двух школ после участия в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 12:39

СЖР обратился в Генпрокуратуру и МВД из-за ареста главреда «Медиазоны»

Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел с просьбой проверить обоснованность привлечения к административной ответственности главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова, арестованного на 25 суток.
Интерфакс05:26

Реголит Фобоса оказался обогащен атмосферными ионами Марса

Оказалось, что из-за приливного захвата Фобоса Марсом поток бомбардирующих поверхность спутника ионов из атмосферы Марса сильно асимметричен: на обращенной к Марсу стороне Фобоса он в 15-100 раз больше, чем на его обратной стороне, которую, в основном, бомбардируют частицы солнечного ветра и ионы O+ с энергией в десятки килоэлектронвольт.
N+12 февраля в 04:51

Сергей Игнашевич считает, что в этом сезоне Головин должен доказывать свою состоятельность

Сергей Игнашевич, являющийся главным тренером московского «Торпедо», дал свой комментарий относительно выступления российского полузащитника Александра Головина в Монако.
Честный рейтинг букмекеров05:05