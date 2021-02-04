Беглов предложил учредить День работника ФСИН
Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил отмечать 12 марта в городе День работника уголовно-исполнительной системы. Законопроект о включении этого профессионального праздника в перечень городских праздников и памятных дат внесен в ЗакСобрание региона.В источнике
С чего всё началось
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День работника ФСИН, пишет издание Znak в четверг, 4 февраля, со ссылкой на законопроект на сайте
Заксобрания.
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Александр Беглов предложил учредить День работника уголовно-исполнительной системы
Телеканал Санкт-Петербург04:12