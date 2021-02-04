Реголит Фобоса оказался обогащен атмосферными ионами Марса

Оказалось, что из-за приливного захвата Фобоса Марсом поток бомбардирующих поверхность спутника ионов из атмосферы Марса сильно асимметричен: на обращенной к Марсу стороне Фобоса он в 15-100 раз больше, чем на его обратной стороне, которую, в основном, бомбардируют частицы солнечного ветра и ионы O+ с энергией в десятки килоэлектронвольт.