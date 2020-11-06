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Беглов предложил увеличить расходы на развитие метрополитена

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Петербургский дневник
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2021-2023 годы в Заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Согласно поправкам, дефицит бюджета на следующий год может быть увеличен на 2,5 млрд рублей.В источнике
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КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:37
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+5 ноября в 12:47
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневник5 ноября в 13:41
Фонтанка.Ру

Социалка, метро, электробусы и бродячие собаки. Беглов увеличивает доходы и расходы бюджета на 2021 год

Фонтанка.Ру5 ноября в 13:05
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербург5 ноября в 12:56
ЗакC.Ру

Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

ЗакC.Ру5 ноября в 14:46
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка785 ноября в 12:02

Гинцбург назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Ранее, 6 ноября, Гинцбург сообщил, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром имени Гамалеи, появится в Москве и регионах для массовой вакцинации уже в эти выходные.
Гинцбург назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Известия16:19

Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена в продолжении «Лиги справедливости»

Издание Small-screen пишет, со ссылкой на собственные источники, о том, что Бен Аффлек не просто вернется к роли Бэтмена, а якобы уже подписал контракт c Warner Bros. на некое продолжение супергеройского кроссовера.
Российская газетавчера в 08:47

Шойгу восемь лет на боевом посту: Российская армия прошла проверку Сирией

За прошедшие восемь лет Российская армия под его руководством прошла огромный путь, который охватил масштабные программы социальной поддержки военнослужащих и поступления в войска современного вооружения, проведение крупных международных форумов и учений, а также антитеррористическую операцию в Сирии.
Евразия Dailyвчера в 10:03

Пропавший топ-менеджер Skillbox обнаружен мертвым в море

Пропавший топ-менеджер Skillbox обнаружен мертвым в море Тело совладельца ООО "Скилбокс" Игоря Коропова, пропавшего в Адлере пять дней назад, обнаружено в море в нескольких сотнях метров от Нижнеимеретинского порта, где мужчину видели в последний раз.
Коммерсантъвчера в 10:27

В Индии оценили шансы российских МиГ-35 против шведских «Грифонов»

«Российский самолет поколения "4++" МиГ-35, который является модернизированной версией знаменитого МиГ-29, может значительно укрепить атакующие возможности Венесуэлы», – считают авторы статьи.
ПолитРоссиявчера в 09:03

Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
RT на русскомвчера в 04:31

Умерших родственников вспоминали на Руси 7 ноября

7 ноября (по старому стилю — 25 октября) на Руси устраивали ритуальные плачи, получившие название дедовских, во время которых вспоминали умерших родственников и друзей, сообщает корр. РИА Биробиджан со ссылкой на сайт CALEND.RU.
РИА Биробиджан16:00

Apple открыла в России предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Чтобы стать владельцем iPhone 12 mini, придется отдать минимум 69,99 тыс. руб. Новинка iPhone 12 Pro Max обойдется покупателю в минимум 109,99 тыс. руб. Дата начала розничной реализации этих устройств в России – 13 ноября 2020 года.
Evo-rus.comвчера в 09:46

«Зенит» и «Краснодар» постараются смягчить гнев болельщиков. Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров набрал 13 очков: угадал результаты матчей «Рубин» — «Арсенал» и «Ахмат» — «Краснодар», а также исходы встреч «Химки» — «Зенит», «Ротор» — ЦСКА и «Тамбов» — «Динамо».
Чемпионатвчера в 10:00

В 2020 году ФК «Тамбов» получил из регионального бюджета 342 млн рублей

В 2021 году "Тамбов" может получить из регионального бюджета 204,4 млн руб. Такая сумма предусмотрена на предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере профессионального спорта.
Коммерсантъ Воронежвчера в 08:50