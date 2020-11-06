Беглов предложил увеличить расходы на развитие метрополитена
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2021-2023 годы в Заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Согласно поправкам, дефицит бюджета на следующий год может быть увеличен на 2,5 млрд рублей.В источнике
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