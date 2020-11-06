Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок возрастут на 202 млн, на отлов и транспортировку бездомных животных — на 18 млн, на субсидии промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям — на 150 млн, на строительство метро — на 10 млрд в 2021 году и на 15 млрд в 2022 году, на проектирование нового автобусного парка в Красногвардейском районе — на 212 млн.

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