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Беглов предложил увеличить расходы на строительство метро и развитие транспорта

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Петербургский дневник
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок возрастут на 202 млн, на отлов и транспортировку бездомных животных — на 18 млн, на субсидии промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям — на 150 млн, на строительство метро — на 10 млрд в 2021 году и на 15 млрд в 2022 году, на проектирование нового автобусного парка в Красногвардейском районе — на 212 млн.В источнике
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Фонтанка.Ру

Вагоны приедут в 2022-м. Беглов докинул денег на трамваи, но дребезжать они не перестанут

Фонтанка.Ру04:19
КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:37
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка785 ноября в 12:02
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневник5 ноября в 13:41
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербург5 ноября в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+5 ноября в 12:47
ЗакC.Ру

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

ЗакC.Рувчера в 18:26

Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании

"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом", — написал он в Twitter, не приводя подробностей.
РИА Новости08:25

В Саратовской области введено дистанционное обучение школьников

На основании предписания Главного санитарного врача по Саратовской области от 7 ноября 2020 года правительство Саратовской области с 9 по 23 ноября переводит часть школ региона на дистанционное обучение.
Московский Комсомолец08:09

Дорожная поликлиника №1 в Чите увеличит число врачей в фильтр-боксах из-за очередей

По поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 создаст комиссии, которые займутся инспекцией работы поликлиник в Чите и районах края, так как от забайкальцев поступают многочисленные жалобы на работу поликлинических подразделений.
Чита.Рувчера в 02:25

Попавший под санкции ЕС Лукашенко гарантировал проведение новых выборов по решению граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности к проведению в республике новых выборов главы государства в случае принятия соответствующего решения гражданами.
Дни24вчера в 11:17