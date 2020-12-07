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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге из-за дефицита коек

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая по «Радио России», сказал, что в городе заканчиваются койки для тяжелых больных. Из-за этого он не исключил, что в городе придется ввести тотальный локдаун. «Совсем немного отделяет нас от него»,— сообщил господин Беглов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.
Интерфакс10:50
Подробнее о событии
РБК

Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

РБК10:33
78.ru

«Один шаг отделяет от локдауна»: Беглов призвал горожан не собираться большими компаниями

78.ru10:52
RT на русском

Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

RT на русском10:42
ТАСС

Беглов: Петербург подошел к «красной черте» по заполненности мест для лечения COVID-19

ТАСС11:04
Фонтанка.Ру

Беглов заявил о близком локдауне: в Петербурге врачи на пределе, мест в больницах хватит до Нового года. «Дальше красная черта»

Фонтанка.Ру10:33
Невские Новости

Петербуржцев просят пожалеть врачей и вспомнить в Новый год советскую эпоху

Невские Новости11:30
РИА Новости

Беглов рассказал о количестве мест в COVID-больницах в Петербурге

РИА Новости10:57

Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия в Петербурге, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие
РИА Новости11:59

Квят считает, что провел лучший уик-энд в году на Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне

Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел лучший уик-энд в текущем году на Гран-при Сахира в Бахрейне.
ТАСС Спорт00:41

Пара слов об AlphaFold2

Один только заголовок пресс-релиза DeepMind «AlphaFold: a solution to a 50-year-old grand challenge in biology» расколол общество так, что спустя несколько дней баталии в соцсетях всё ещё продолжаются.
XXII веквчера в 04:48

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве историка Соколова

Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из онлайн-трансляции заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.
РИА Новости08:46

Более 145 тысяч предпринимателей на Кубани перейдут на новый налоговый режим

Например, чтобы перейти на патентную систему налогообложения, предпринимателю нужно подать заявление на получение патента за 10 дней до начала его применения - то есть не позднее 17 декабря 2020 года.
КП - Кубань09:34

Все самарские школьники и студенты могут перейти на дистанционное обучение с 21 декабря

Предложение перевести всех школьников и студентов Самарской области на дистанционку сегодня на заседании оперативного штаба озвучил региональный министр здравоохранения Армен Бенян.
ГТРК Самара08:09