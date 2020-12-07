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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая по «Радио России», сказал, что в городе заканчиваются койки для тяжелых больных. Из-за этого он не исключил, что в городе придется ввести тотальный локдаун. «Совсем немного отделяет нас от него»,— сообщил господин Беглов.

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