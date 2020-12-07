Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге из-за дефицита коек
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая по «Радио России», сказал, что в городе заканчиваются койки для тяжелых больных. Из-за этого он не исключил, что в городе придется ввести тотальный локдаун. «Совсем немного отделяет нас от него»,— сообщил господин Беглов.В источнике
С чего всё началось
Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна
Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.
Интерфакс10:50
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