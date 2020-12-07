Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Городовой МИР 24 Народные новости Мой Брянск МИР 24 ТК Звезда МИР 24 Bash.News ТК Звезда Телеканал Санкт-Петербург Известия Деловое.ТВ Телеканал Санкт-Петербург Телеканал Санкт-Петербург Невские Новости ТК Звезда Известия Дума ТВ

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая по «Радио России», сказал, что в городе заканчиваются койки для тяжелых больных. Из-за этого он не исключил, что в городе придется ввести тотальный локдаун. «Совсем немного отделяет нас от него»,— сообщил господин Беглов.

Поделиться