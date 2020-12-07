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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге из-за дефицита коек

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая по «Радио России», сказал, что в городе заканчиваются койки для тяжелых больных. Из-за этого он не исключил, что в городе придется ввести тотальный локдаун. «Совсем немного отделяет нас от него»,— сообщил господин Беглов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.
Интерфаксвчера в 10:50
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Власти Санкт-Петербурга заявили о близости к полному локдауну

Национальная служба новостейвчера в 10:59
РИА Новости

Беглов рассказал о количестве мест в COVID-больницах в Петербурге

РИА Новостивчера в 10:57
RT на русском

Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

RT на русскомвчера в 10:42
РБК

Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

РБКвчера в 10:33
Фонтанка.Ру

Беглов заявил о близком локдауне: в Петербурге врачи на пределе, мест в больницах хватит до Нового года. «Дальше красная черта»

Фонтанка.Рувчера в 10:33
Известия

Беглов заявил о близости Санкт-Петербурга к полному локдауну

Известиявчера в 10:48
78.ru

«Один шаг отделяет от локдауна»: Беглов призвал горожан не собираться большими компаниями

78.ruвчера в 10:52

В Воронежской области около 8 млрд рублей направили на детские выплаты

В Воронежской области на все ежемесячные и единовременные социальные выплаты на детей в 2020 г. направили почти 8 млрд руб. Об этом доложил управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Александр Меркулов губернатору Александру Гусеву на встрече в понедельник, 7 декабря.
В Воронежской области около 8 млрд рублей направили на детские выплаты
Обозреватель Врнвчера в 09:57

Дмитрий Шепелев впервые показал свою новую семью во время отдыха на Мальдивах

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев ведет закрытый образ жизни, он редко говорит о семье, а тем более показывает фотографии близких, поэтому видеозапись с Мальдивских островов, можно расценивать как редкое откровение.
Uznayvse.ruвчера в 13:59

Число пострадавших при отравлении хлором в Астрахани увеличилось до 32

Число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне в Астрахани увеличилось до 32, их доставили в медицинские учреждения области, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области во вторник.
ТАСС01:40

Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив будет расформирован

Комитет гражданских инициатив был создан Алексеем Кудриным в 2012 году, в том же году появился Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив, позже трансформировавшийся в Фонд развития гражданских инициатив «Диалог».
РБК23:00

Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение мер по COVID-19

Ресторан рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19 во время празднования дня рождения тик-токера и певца Дани Милохина, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
РИА Новостивчера в 15:50

Представлена первая в мире гибкая цветная электронная бумага

Гибкую цветную электронную бумагу представила американская компания E Ink Corporation в сотрудничестве с британской организацией Plastic Logic, 6 декабря сообщает портал новостей об информационных технологиях из КНР cnTechPost.
ИА Красная Весна6 декабря в 06:03

Экономисты назвали фактор торможения экономики России после кризиса

Экономисты Альфа-банка на прошлой неделе тоже указали, что планируемое ужесточение бюджетной политики является фактором для осторожных оценок перспектив экономического роста в России в 2021 году: прогноз банка — 2,5% роста в следующем году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития — 3,3%.
РБК00:00

Сборная России по футболу сыграет с Хорватией в отборе на ЧМ-2022

По мнению защитника петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена, в отборочной группе собрались «команды с большой футбольной историей», с которыми будет интересно играть, а главными фаворитами будут хорваты.
Известия17:51

Таинственный объект, вращающийся вокруг Земли, оказался ракетой-носителем 1960-х годов

Фактически, ученые сделали это открытие сразу после того, как неуловимый объект, сближающийся с Землей, известный как 2020 SO, во вторник, 1 декабря максимально приблизился к нашей планете.
ГЛАС.RU5 декабря в 04:46