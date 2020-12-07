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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге из-за дефицита коек

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая по «Радио России», сказал, что в городе заканчиваются койки для тяжелых больных. Из-за этого он не исключил, что в городе придется ввести тотальный локдаун. «Совсем немного отделяет нас от него»,— сообщил господин Беглов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.
Интерфаксвчера в 10:50
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РИА Новости

Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге

РИА Новостивчера в 12:50
Известия

Беглов заявил о близости Санкт-Петербурга к полному локдауну

Известиявчера в 10:48
78.ru

«Один шаг отделяет от локдауна»: Беглов призвал горожан не собираться большими компаниями

78.ruвчера в 10:52
RT на русском

Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

RT на русскомвчера в 10:42
РБК

Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

РБКвчера в 10:33
Фонтанка.Ру

Беглов заявил о близком локдауне: в Петербурге врачи на пределе, мест в больницах хватит до Нового года. «Дальше красная черта»

Фонтанка.Рувчера в 10:33
Lenta.ru

Губернатор Петербурга заявил о близости полного локдауна

Lenta.ruвчера в 10:44

Сверхновые генерируют атомы углерода быстрее, чем думали ученые

Используя моделирование, ученые выяснили, что избыток протонов во внутренних слоях сверхновой может ускорять реакции синтеза с тройной гелиевой реакции синтеза, генерируя в 10 раз больше атомов углерода, чем ожидалось.
Хайтеквчера в 08:23

Медики рассказали, что будет с нарушителями сухого закона после вакцинации от коронавируса

Необходимость не пить алкоголь 42 дня после вакцинации от коронавируса может отпугнуть часть россиян или заставить их перенести сроки на период после новогодних выходных, заявили опрошенные LIFE эксперты.
Live24вчера в 13:20

В Китае изобретен первый квантовый компьютер в 10 млрд раз быстрее машины Google

Китайские исследователи сообщают, что разработали такой квантовый компьютер, который сможет играючи превзойти квантовый прототип Google - Synamore, в вычислениях в 10 миллиардов раз и самые передовые уже имеющиеся суперкомпьютеры примерно в 100 триллионов раз.
SM Newsвчера в 04:12

Лунный зонд «Чанъэ-5» состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями

Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями и перегрузил образцы лунного грунта на возвращаемый модуль, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны в воскресенье, 6 декабря.
Известия5 декабря в 19:20

Акции «Сбербанка» находятся в устойчивом и сильном восходящем тренде

По состоянию на 15:40 мск, привилегированные акции прибавляли в цене 2,06% и стоили 249,18 руб. за бумагу, а обыкновенные росли на 2,13% и торговались по 275,71 руб. Акции "Сбербанка" (на графике приведены обыкновенные акции кредитора) находятся в устойчивом и сильном восходящем тренде, показывая стабильное увеличение стоимости бумаг с начала ноября.
Finam.Ruвчера в 09:40

Черные дыры скользят между атомами: новая гипотеза сравнивает процесс с устройством уничтожения атомов

Космическое пространство может быть усеяно миллиардами черных дыр, размер каждой из которых настолько мал, что она может скользить между атомами.
Экология Регионов5 декабря в 03:12

Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Минцифры России сформировало перечень программного обеспечения, рекомендуемого к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, окончательный вариант будет утвержден правительством, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Интерфаксвчера в 14:53

В сети появились подробные характеристики 8-ядерного процессора Intel Core i9-11900K

Новинка возглавит новую линейку CPU Rocket Lake-S В сети появились первые подробные характеристики будущего флагманского процессора от компании Intel — Core i9 11900 K. Анонс новинки намечен на весну 2021 года.
Центральная Служба Новостейвчера в 07:32

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Москва, 7 декабря 2020, 23:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень компонентов, подходящих для создания химического оружия и подпадающих под экспортный контроль.
REGNUMвчера в 15:13

Пошаговая инструкция при привлечении к субсидиарной ответственности

Третье: нужно собрать доказательственную базу, которая подтверждала бы вашу непричастность к совершению действий, ставших причиной банкротства компании, и обосновывала принятые бизнес-решения (отчеты, протоколы обсуждений, докладные записки, заключения и т. д.).
Коммерсантъ Приложения16:00

ASRock реализовала технологию AMD Smart Access Memory в LGA 1200-плате Z490 Taichi

Shadow of the Tomb Rider с активной функцией Clever Access Memory Результат с выключенной Clever Access Memory Assassin’s Creed Valhalla с активной Clever Access Memory Результат с выключенной Clever Access Memory Источник также предоставил скриншоты, демонстрирующие, как активировать Clever Access Memory в бета-версии BIOS материнской платы ASRock Z490 Taichi.
3DNews4 декабря в 14:26