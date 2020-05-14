с чего всё началось

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Общество В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.

Футбол Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 2,1K

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно. 264

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Общество Названы последствия отказа от карантина Швеции Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com. 42

Единоборства Конор Макгрегор: молюсь за Нурмагомедова Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, известный своими долгоиграющим конфликтом с Хабибом Нурмагомедовым, выразил поддержку отцу и тренеру российского спортсмена. 12

Политика Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24». 1

Экономика В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. 291

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K

Спорт В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Происшествия ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.

Политика Руководитель ВТО объявил об отставке Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил о своей отставке с 31 августа текущего года.

Политика МИД РФ призвал Польшу оберегать памятники советским солдатам Прекратить борьбу с советскими памятниками призвала власти Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 мая на брифинге. 1

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 76

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 983

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1,8K

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго» По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. 124

Футбол Бардзальи покинет тренерский штаб «Ювентуса» Тренер туринского "Ювентуса" по работе с защитниками Андреа Бардзальи принял решение покинуть команду, сообщает La Stampa.

Общество Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 300 тыс.