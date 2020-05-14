Коронавирус
REGNUMБеглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение пропускного режима, но признал, что правительство Северной столице рассматривало такой вариант и провело всю необходимую подготовительную работу, сообщает пресс-служба Смольного.Российская газета08:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Беглов: Введение пропускного режима в Петербурге на сегодня нецелесообразно
Телеканал Санкт-Петербург08:04
Александр Беглов: «Сейчас вводить в Петербурге пропускной режим нецелесообразно»
Петербургский дневник08:03
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество
В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ
В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Футбол
Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года
Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.
REGNUM 11:01
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Единоборства
Конор Макгрегор: молюсь за Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, известный своими долгоиграющим конфликтом с Хабибом Нурмагомедовым, выразил поддержку отцу и тренеру российского спортсмена.
ФедералПресс вчера в 21:15
Политика
Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян
Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».
РБК 13:00
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Спорт
В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений
Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:50
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Авто
Гражданский седан Aurus на бельгийских номерах заметили в Европе
Люксовый седан Aurus Senat заметили на дорогах Европы. Не исключено, что автомобилем уже владеет частный клиент из Бельгии.
SpeedMe 02:14
Политика
Руководитель ВТО объявил об отставке
Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил о своей отставке с 31 августа текущего года.
ИА Новороссия 12:20
Общество
Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе
Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
Политика
МИД РФ призвал Польшу оберегать памятники советским солдатам
Прекратить борьбу с советскими памятниками призвала власти Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 12:47
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Происшествия
В Адыгее во время похорон коронавирусом заразились 12 человек
Позже коронавирус подтвердился еще у 12 участников похорон.
Кубань 24 00:40
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго»
По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
Коммерсантъ 13:45
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» официально объявили об открытии
В Петербурге с 15 мая официально открываются торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 14:01
Футбол
Бардзальи покинет тренерский штаб «Ювентуса»
Тренер туринского "Ювентуса" по работе с защитниками Андреа Бардзальи принял решение покинуть команду, сообщает La Stampa.
Газета.Ru 13:20
Общество
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс
Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 300 тыс.
ТАСС 13:13
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Здоровье
В ВОЗ призвали Европу готовиться ко второй волне пандемии
Государства Европы должны быть готовыми ко второй волне распространения коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 14 мая в интервью в газете The Daily Telegraph.
ИА Красная Весна 12:22