Коронавирус

REGNUMREGNUMБеглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
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Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение пропускного режима, но признал, что правительство Северной столице рассматривало такой вариант и провело всю необходимую подготовительную работу, сообщает
 пресс-служба Смольного.
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