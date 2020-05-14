Коронавирус
REGNUMБеглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение пропускного режима, но признал, что правительство Северной столице рассматривало такой вариант и провело всю необходимую подготовительную работу, сообщает пресс-служба Смольного.Российская газета08:51
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Александр Беглов: «Сейчас вводить в Петербурге пропускной режим нецелесообразно»
Петербургский дневник08:03
Александр Беглов: Введение пропускного режима в Петербурге на сегодня нецелесообразно
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