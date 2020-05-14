с чего всё началось

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 158

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 107

Общество В России отменили ОГЭ и перенесли ЕГЭ Российское Минпросвещения решило перенести ЕГЭ на более поздний срок. Экзамен проведут только для тех, кто планирует поступать в вуз.

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 11

Шоу-бизнес Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.

Политика Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. 10

Общество Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание. 655

Общество ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть. 18

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 52

Общество Приморские дальнобойщики «перекрыли» границу с Китаем Очередь из большегрузов растянулась более чем на 5 км. История вопроса Перевозчики просят сделать очередь на границе с Китаем электронной Вглубь Китая могут заезжать только "избранные категории" российских дальнобойщиков Китай тестирует российских дальнобойщиков прямо на границе В течение трех дней водители фур не будут трогаться с мест. 6

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 583

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 488

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Политика Зеленский поддержал открытие непродуктовых рынков на Украине Киев, 14 мая 2020, 15:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею возобновить работу непродовольственных рынков в стране.

Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 706

Футбол Семин может остаться в «Локомотиве» Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози 33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.