Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБеглов призвал россиян не приезжать в Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал россиян не приезжать в город на каникулы, передает "Интерфакс". Он пояснил, что в Петербурге закрыты театры, музеи и "нечего делать по большому счету".
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Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Интерфакс07:55

Беглов призвал россиян воздержаться от поездок в Петербург

КП - Санкт-Петербург09:30

Губернатор рекомендовал воздержаться от поездки в Петербург на время каникул

Город+08:57

Беглов попросил россиян не приезжать в Петербург

78.ru08:36

Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы

Телеканал Санкт-Петербург08:17

Беглов попросил людей не приезжать в Петербург

МР7.ру09:30

Александр Беглов призвал жителей страны не приезжать в Санкт-Петербург

Весьма07:54
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Здоровье

В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки.
Piter.tv 12:37
Энергетика

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

Нефтяной рынок переживает кризис из-за коронавируса, а также политических и санкционных факторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:04
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Кино

Netflix выпустил аниме по «Видоизмененному углероду»

Политика Сегодня вчера в 13:04
Энергетика

Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Газета.Ru 17:40
Политика

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru 08:31
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 09:27
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК 15:48
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
ТАСС 16:10
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
ФАН 07:42
Политика

Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом.
Известия 15:04
Общество

Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу

Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Сахалин.Инфо 18:27
Футбол

Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом

Спорт БИЗНЕС Online 14:33
Общество

В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки

Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
RuNews24.ru 04:23
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 13:15
Технологии

Apple и Amazon намерены понизить качество видеотрансляций для Европы

Временно понизить качество видеотрансляций в Европе из-за большой загруженности интернет-сетей принято компаниями Apple и Amazon, сообщает 21 марта 3dnews.ru.
Красная весна 12:47
Игры

В коллекции GOG Stay At Home много бесплатных игр

Дистрибьютор компьютерных игр, принадлежащий польской студии разработки игр CD Projekt просто собирает их в одном удобном месте.
ITZine.ru 19 марта в 00:52
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в мировой экономике

На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %).
Городовой вчера в 05:04
Футбол

Малком: «Был бы рад вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком поговорил о «Барселоне», за которую он выступал до питерского клуба.
Евро-футбол.ру 14:36
Происшествия

В Петербурге зафиксировали два новых случая коронавирусной инфекции

За последние сутки в 18 регионах России зарегистрировали еще 53 новых случая коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник 10:10
Общество

В Киеве прекращает работу весь общественный транспорт

В рамках борьбы с распространением коронавируса, общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу 22 марта.
Вестник Кавказа 08:49
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Футбол

ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
Чемпионат вчера в 22:45
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск вчера в 05:07
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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