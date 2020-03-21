Коронавирус
Газета.RuБеглов призвал россиян не приезжать в Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал россиян не приезжать в город на каникулы, передает "Интерфакс". Он пояснил, что в Петербурге закрыты театры, музеи и "нечего делать по большому счету".
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Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы
Телеканал Санкт-Петербург08:17
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Здоровье
В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки.
Энергетика
Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти
Нефтяной рынок переживает кризис из-за коронавируса, а также политических и санкционных факторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Кино
Netflix выпустил аниме по «Видоизмененному углероду»
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Политика
Турция приостановит авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
Политика
Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
Политика
Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом.
Общество
Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу
Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки
Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Технологии
Apple и Amazon намерены понизить качество видеотрансляций для Европы
Временно понизить качество видеотрансляций в Европе из-за большой загруженности интернет-сетей принято компаниями Apple и Amazon, сообщает 21 марта 3dnews.ru.
Игры
В коллекции GOG Stay At Home много бесплатных игр
Дистрибьютор компьютерных игр, принадлежащий польской студии разработки игр CD Projekt просто собирает их в одном удобном месте.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в мировой экономике
На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %).
Футбол
Малком: «Был бы рад вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком поговорил о «Барселоне», за которую он выступал до питерского клуба.
Происшествия
В Петербурге зафиксировали два новых случая коронавирусной инфекции
За последние сутки в 18 регионах России зарегистрировали еще 53 новых случая коронавирусной инфекции.
Общество
В Киеве прекращает работу весь общественный транспорт
В рамках борьбы с распространением коронавируса, общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу 22 марта.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Футбол
ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.