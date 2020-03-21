Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал россиян не приезжать в город на каникулы, передает "Интерфакс". Он пояснил, что в Петербурге закрыты театры, музеи и "нечего делать по большому счету".

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург

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