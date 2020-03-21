Коронавирус

РБКРБКБеглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
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Беглов попросил людей не приезжать в Петербург

МР7.ру09:30

Беглов призвал россиян воздержаться от поездок в Петербург

КП - Санкт-Петербург09:30

Александр Беглов призвал жителей страны не приезжать в Санкт-Петербург

Весьма07:54

Беглов попросил россиян не приезжать в Петербург

78.ru08:36

Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы

Телеканал Санкт-Петербург08:17

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Интерфакс07:55

Губернатор рекомендовал воздержаться от поездки в Петербург на время каникул

Город+08:57
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Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
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Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
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Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы

На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
ГЛАС.RU 19 марта в 05:26
Политика

На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 07:27
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Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона

Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.
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Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
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Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Общество

В Финляндии от коронавируса умер первый человек

21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
МонаВиста 11:26
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Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
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Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
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В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
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Роман Путин решил создать партию

Вести.Ru вчера в 12:51
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
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Вассерман: «От коронавируса меня защищает давняя болезнь»

Анатолий Вассерман — многократный победитель интеллектуальных игр, политконсультант и эрудит, у которого, кажется, есть ответы на все вопросы.
Экспресс газета вчера в 11:24
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Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
РБК 09:16
Армия и оружие

Американские военные в Европе заразились коронавирусом

Как минимум 35 американских военнослужащих в Европе заразились коронавирусом COVID-19.
Комсомольская правда вчера в 22:49
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Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.
Российская газета вчера в 00:28
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Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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Известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Faktom 04:50
Происшествия

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
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Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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