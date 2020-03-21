Коронавирус
ИнтерфаксБеглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
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Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы
Телеканал Санкт-Петербург08:17
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Гаджеты
Microsoft представила улучшенный DirectX 12 Ultimate
Общество
Названы симптомы коронавируса у детей
Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.
Общество
Росавиация проведет эвакуацию россиян из восьми стран
В ближайшие несколько дней россияне будут эвакуированы из восьми государств, сообщили «Интерфаксу» в Росавиации.
Космос
Ракета «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Экономика
Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона
Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Происшествия
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Происшествия
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован
Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Происшествия
Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Футбол
Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Политика
Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать
Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.
Хоккей
Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
Более трех тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что общее число заразившихся коронавирусом в штате превысило 10 тыс. человек, цитирует "Интерфакс".
Происшествия
На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.