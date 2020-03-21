Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБеглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
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Беглов попросил людей не приезжать в Петербург

МР7.ру09:30

Александр Беглов призвал жителей страны не приезжать в Санкт-Петербург

Весьма07:54

Губернатор рекомендовал воздержаться от поездки в Петербург на время каникул

Город+08:57

Беглов попросил россиян не приезжать в Петербург

78.ru08:36

Александр Беглов посоветовал родителям не везти детей в Петербург на весенние каникулы

Телеканал Санкт-Петербург08:17

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Интерфакс07:55

Беглов призвал россиян воздержаться от поездок в Петербург

КП - Санкт-Петербург09:30
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Гаджеты

Microsoft представила улучшенный DirectX 12 Ultimate

OAnews вчера в 12:05
Общество

Названы симптомы коронавируса у детей

Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
Общество

Росавиация проведет эвакуацию россиян из восьми стран

В ближайшие несколько дней россияне будут эвакуированы из восьми государств, сообщили «Интерфаксу» в Росавиации.
Ридус 11:26
Космос

Ракета «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 13:16
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Экономика

Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона

Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.
РИА Новости 02:18
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 11:24
Происшествия

В НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Российская газета 12:57
Происшествия

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
ТАСС 09:24
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»

Невские Новости вчера в 22:49
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Происшествия

Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Экспресс газета 07:32
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Футбол

Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Спорт день за днем 13:01
Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 07:41
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru вчера в 05:17
Политика

Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать

Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.
Вести.Ru 12:35
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Общество

Более трех тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что общее число заразившихся коронавирусом в штате превысило 10 тыс. человек, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 12:19
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 11:14
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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