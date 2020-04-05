4 апреля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Темой стали проводимые в городе мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Ситуацию с коронавирусом в ходе телефонного разговора обсудили президент Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Беглов рассказал, какие меры принимаются в городе для предотвращения распространения заболевания.

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