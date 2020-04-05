Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаБеглов провел телефонный разговор с Путиным

Ситуацию с коронавирусом в ходе телефонного разговора обсудили президент Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Беглов рассказал, какие меры принимаются в городе для предотвращения распространения заболевания.
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с чего всё началось

Путин и Беглов по телефону обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом

4 апреля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Темой стали проводимые в городе мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Невские Новостивчера в 11:05

Подробнее о событии

Что известно о коронавирусе в Петербурге к утру 5 апреля

Мойка7800:16

Владимир Путин и Александр Беглов обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:08

Петербург получил 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

Город+вчера в 11:04

Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Бегловым

Петербургский дневниквчера в 11:16

3,5 млрд рублей перечислили Петербургу для помощи больным с коронавирусом

КП - Санкт-Петербургвчера в 11:15

Беглов провёл телефонные переговоры с Путиным по поводу коронавируса

78.ruвчера в 11:13

Беглов поговорил с Путиным. Обсуждали коронавирус и использование 3,5 млрд руб

Фонтанка.Рувчера в 11:39
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Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус

Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Калужские новости вчера в 14:58
Общество

Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина

Как сообщал мэр краевого центра, ранее выданные пропуска перестанут действовать 5 апреля Краснодар, 4 апреля.
Регион online вчера в 02:38
Общество

«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле

Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 03 апреля в 19:58
Шоу-бизнес

Певица Pink рассказала, как вылечилась от коронавируса

Американская певица Pink рассказала, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Политическая Экспертиза вчера в 01:38
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия вчера в 21:02
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК вчера в 13:54
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.
РИА Новости 03 апреля в 13:24
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Общество

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Политика

Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление

Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Вести.Ru вчера в 10:35
Общество

Кричевский: ОПЕК волнуют не цены, а уничтожение конкурента — России

Кричевский отметил, что ОПЕК волнует не кто у кого покупает, не уровень цен, «а уничтожение одного из ключевых игроков на мировом рынке».
REGNUM 03 апреля в 12:14
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Бузова показала живот и написала, что беременна

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
URA.Ru вчера в 22:25
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ 03 апреля в 07:21
Общество

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе.
ТАСС вчера в 21:49
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости вчера в 04:26
Общество

Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество

ToDay News Ufa вчера в 05:16
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 03 апреля в 23:28
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости вчера в 06:41
Игры

Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле

Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
ИА Красная Весна вчера в 11:17
Общество

Соловьев призвал не доходить до идиотизма в борьбе с COVID-19

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире на своем YouTube-канале заявил, что в принятии ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса не стоит доходить до крайности.
РИА Новости 00:04
Игры

В GOG началась раздача Symmetry

CyberSport.ru 03 апреля в 11:58
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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