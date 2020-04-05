Коронавирус
ТК ЗвездаБеглов провел телефонный разговор с Путиным
Ситуацию с коронавирусом в ходе телефонного разговора обсудили президент Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Беглов рассказал, какие меры принимаются в городе для предотвращения распространения заболевания.
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с чего всё началось
4 апреля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Темой стали проводимые в городе мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Невские Новостивчера в 11:05
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Владимир Путин и Александр Беглов обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:08
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Беглов поговорил с Путиным. Обсуждали коронавирус и использование 3,5 млрд руб
Фонтанка.Рувчера в 11:39
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