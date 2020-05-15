Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbБеглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

В пятницу, 15 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с представителями главного санитарного врача города посетил временный госпиталь в «Ленэкспо», на условия содержания в котором неоднократно жаловались пациенты.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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