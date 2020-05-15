В пятницу, 15 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с представителями главного санитарного врача города посетил временный госпиталь в «Ленэкспо», на условия содержания в котором неоднократно жаловались пациенты.

Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

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