Общество
REGNUMБеглов проверит, играют ли дети во дворах Петербурга
Санкт-Петербург, 6 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен лично удостовериться в том, что районные власти делают всё необходимое, чтобы не дать детям играть на площадках во дворах во избежание распространения коронавирусной инфекции.
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В Петербурге до конца апреля развернут 12 тысяч коек для больных коронавирусом
Петербургский дневник09:23
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Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Футбол
ФИФА продлит текущий футбольный сезон
В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.
Общество
В депздраве Москвы назвали обязательные к дезинфекции предметы
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.
Общество
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Футбол
«Зенит» договорился с футболистами о понижении зарплат в два раза
Руководство питерского «Зенита» договорилось о снижении зарплат футболистов, заявил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев 6 апреля, сообщает ТАСС.
Политика
В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису
Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Беглов потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции
Александр Беглов в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в Петербурге потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Происшествия
В Петербурге суд дал 4 года колонии обманывавшим стариков мошенникам
В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырём годам колонии организаторов преступной группы, продававшей пенсионерам биологически активные добавки под видом лекарств.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Общество
Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому
«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Армия и оружие
Американцы готовят морскую пехоту к конфликту с Китаем
В документе под названием Force Design 2030 ("Облик сил 2030") указано, что основное внимание должно сместиться от участия в контртеррористических операциях к возможным крупномасштабным конфликтам с Россией или Китаем.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Политика
Спрос на российский газ в Германии обеспечил бесперебойную работу «Северного потока»
В сети Интернет появилась информация о том, что "Северный поток-1" сообщил, что магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря и являющийся морской частью одной из веток системы газопроводов Ямал-Европа, продолжает качать газ, несмотря на ограничения по коронавирусу.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
Общество
Лев Лещенко готовится к выписке
Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил отрицательный результат по последним тестам на коронавирус COVID-19.
Общество
Джонсон рассказал, что находится в больнице для проверки здоровья
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Вклады в Сбербанке, срок которых истекает в период с 30 марта по 5 мая, будут автоматически продлены только до 6 мая, в первый рабочий день после нерабочего апреля и майских праздников, сообщил РБК представитель Сбербанка.
Общество