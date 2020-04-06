Общество

REGNUMREGNUMБеглов проверит, играют ли дети во дворах Петербурга

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Санкт-Петербург, 6 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен лично удостовериться в том, что районные власти делают всё необходимое, чтобы не дать детям играть на площадках во дворах во избежание распространения коронавирусной инфекции.
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Поднажмем: в Петербурге до конца апреля создадут 12 тыс. коек для больных коронавирусом

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