Транспорт
NewInformБеглов проверяет новые станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге
Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов прибыл на первую из трех новых станций петербургского метрополитена – «Проспект Славы». Он пообщался с сотрудниками метрополитена, а также поздравил их с окончанием работ. Об этом сообщают «Невские Новости».
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Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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Гафта частично парализовало после инсульта
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Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
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ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов
Певица будет жить рядом с океаном Сегодня стало известно, что Ольга Бузова решилась на покупку жилья за границей.
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В Москве появился новый «лимонадный отравитель»
В Москве неизвестный опоил прохожего газировкой со снотворным и похитил его личные вещи. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.
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В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
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Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
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Sony представила смартфон Sony Xperia 5
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Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
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Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
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Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
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В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
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Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
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Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
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Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
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Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
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