Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов прибыл на первую из трех новых станций петербургского метрополитена – «Проспект Славы». Он пообщался с сотрудниками метрополитена, а также поздравил их с окончанием работ. Об этом сообщают «Невские Новости».

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Здоровье Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.

Экономика Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политика Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.

Политика Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.

Происшествия Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.

Происшествия К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.

Шоу-бизнес Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов Певица будет жить рядом с океаном Сегодня стало известно, что Ольга Бузова решилась на покупку жилья за границей.

Происшествия В Москве появился новый «лимонадный отравитель» В Москве неизвестный опоил прохожего газировкой со снотворным и похитил его личные вещи. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В Казани грузовик въехал в людей около рынка В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.

Происшествия Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

Политика Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Транспорт Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.

Шоу-бизнес Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Общество Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.

Здоровье В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.

Армия и оружие Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии «Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.