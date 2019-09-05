Транспорт

NewInformNewInformБеглов проверяет новые станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов прибыл на первую из трех новых станций петербургского метрополитена – «Проспект Славы». Он пообщался с сотрудниками метрополитена, а также поздравил их с окончанием работ. Об этом сообщают «Невские Новости».
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Беглов заявил об открытии семи новых станций метро в Петербурге за пять лет

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