Транспорт

iReactoriReactorБеглов проверяет состояние трех новых станций метро в Петербурге

Новые станции метро Фрунзенского радиуса призваны улучшить транспортную сеть Петербурга, разгрузить город и улучшить доступность территорий Пушкинского и Фрунзенского районов. Отметим, что к Фрунзенскому радиусу относится участок фиолетовой ветки (пятой линии) метрополитена.
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