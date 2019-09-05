Транспорт
iReactorБеглов проверяет состояние трех новых станций метро в Петербурге
Новые станции метро Фрунзенского радиуса призваны улучшить транспортную сеть Петербурга, разгрузить город и улучшить доступность территорий Пушкинского и Фрунзенского районов. Отметим, что к Фрунзенскому радиусу относится участок фиолетовой ветки (пятой линии) метрополитена.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
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