Новые станции метро Фрунзенского радиуса призваны улучшить транспортную сеть Петербурга, разгрузить город и улучшить доступность территорий Пушкинского и Фрунзенского районов. Отметим, что к Фрунзенскому радиусу относится участок фиолетовой ветки (пятой линии) метрополитена.

Общество Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Гаджеты Bloomberg: Apple вернёт Touch ID в iPhone в 2020 году В прошлом месяце известный аналитик из TF International Мин-Чи (Ming-Chi Kuo) тоже заявил о намерении Apple вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в смартфоны iPhone.

Экономика ЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".

Авто ГАЗ создаст преемника «Валдая» Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".

Баскетбол Сборная Греции вышла во второй групповой этап Кубка мира Сборная Греции по баскетболу победила команду Новой Зеландии и гарантировала себе место во втором групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

Происшествия СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты» Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Футбол Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака» Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.

Политика МИД Украины возмутился высказыванием венгерского чиновника Министерство иностранных дел Украины вызвало временную поверенную в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи и выразило ей протест в связи с высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, сообщили 4 сентября в пресс-службе МИД Украины.

Политика Израильский дипломат признал Украину и мову выдумкой Портал «ПолитНавигатор» сообщил о том, что украинские язык и государственность признал выдумкой израильский дипломат Цви Маген.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Технологии В России планируют создать систему учета интернет-пользователей Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.

Политика МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.

Общество В Сочи объявили штормовое предупреждение Жителям и гостям курорта власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности, в случае возникновения экстренных ситуаций звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Здоровье Челябинский омбудсмен поможет маме, родившей в Турции ребенка Маргарита Павлова объявили сбор средств для помощи семье, оказавшейся в тяжелой ситуации в чужой стране Уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова будет помогать семье, у которой в Турции преждевременно родился мальчик.