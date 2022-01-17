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Беглов сообщил об ухудшении эпидситуации в Петербурге из-за роста заболевших COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге осложняется, число заболевших в будущем может резко возрасти.
Газета.Ru
«Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — сообщил Беглов.
Ведомости
За последние сутки в Петербурге выявлено 4132 новых случая заражения COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии.
РБК
Выздоровели 824 187 человек (625 за сутки), умерли 29 062 (65 за сутки).
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