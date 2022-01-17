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Беглов сообщил об ухудшении эпидситуации в Петербурге из-за роста заболевших COVID-19

Ситуация с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется, заявил
 губернатор города Александр Беглов.
РБК
Как сообщает Смольный, эпидемическая ситуация в Северной столице осложняется.
Российская газета
За последние сутки в Петербурге выявлено 4132 новых случая заражения COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии.
РБК
С начала пандемии в городе зафиксировали 884 638 случаев коронавируса.
Коммерсантъ

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