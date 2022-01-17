Газета.RuБеглов сообщил об ухудшении эпидситуации в Петербурге из-за роста заболевших COVID-19Ситуация с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется, заявил губернатор города Александр Беглов.РБККак сообщает Смольный, эпидемическая ситуация в Северной столице осложняется.Российская газетаЗа последние сутки в Петербурге выявлено 4132 новых случая заражения COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии.РБКС начала пандемии в городе зафиксировали 884 638 случаев коронавируса.КоммерсантъЧитать далееСвернутьТелеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургДума ТВDaily MoscowГазета.RuИзвестияФАНГород+Невские НовостиКП - Санкт-ПетербургЦентральная Служба НовостейРоссийская газетаВечерняя МоскваГЛАС.RUРадио 1РЕН ТВТК ЗвездаРусская ПланетаРБКПетербургский дневникФорпост Северо-ЗападПолитРоссияПрофильИА DixiNews // Санкт-ПетербургGazeta.SPbRT на русскомLife.ruREGNUMСобака.ruПодробнее о событииВ Петербурге усилили подготовку медучреждений к нагрузкам из-за ситуации с COVID-19RT на русскомвчера в 12:01Губернатор Беглов: в Петербурге усилили подготовку медучреждений к резкому росту нагрузокРИА Новостивчера в 11:33Власти Петербурга спрогнозировали вертикальный подъем COVID-заболеваемости в городеИнтерфаксвчера в 07:59Беглов поручил подготовиться к взрывному росту заболеваемости COVID-19REGNUMвчера в 10:34Власти Петербурга прогнозируют «вертикальный» подъем заболеваемости COVID-19ТАССвчера в 08:43Александр Беглов: «Петербург ждет вертикальный рост заболеваемости»Петербургский дневниквчера в 10:38Беглов предупредил о вертикальном подъёме заболеваемости COVIDDP.RUвчера в 07:44Показать ещёОценить688Поделиться