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Беглов сообщил об ухудшении эпидситуации в Петербурге из-за роста заболевших COVID-19

Ситуация с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется, заявил
 губернатор города Александр Беглов.
РБК
Как сообщает Смольный, эпидемическая ситуация в Северной столице осложняется.
Российская газета
За последние сутки в Петербурге выявлено 4132 новых случая заражения COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии.
РБК
За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла в 2,9 раз.
Интерфакс

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