Бестселлер бренда компакт-кроссовер Suzuki Vitara родился в 1988 году, 10 лет спустя – в 1998 году вышел на российский рынок, сегодня у нас реализуется обновленная в 2019 году версия четвертого поколения модели.
Лабораторные исследования японских ученых показали, что главной целью омикрон-штамма коронавируса являются клетки слизистых верхних дыхательных путей в организме человека — в них он лучше всего размножается.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых.