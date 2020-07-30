Общество

РБКРБКБеглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
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«Любой запрет идет против честного бизнеса»: от закона о «наливайках» могут пострадать более 7 тысяч человек

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АБНвчера в 16:11
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
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Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
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Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
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Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

RT на русском 06:26
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Происшествия

ГП утвердила обвинение по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

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Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров

Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
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Происшествия

Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы

Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
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Шоу-бизнес

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На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
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Найдена затонувшая в Керченском проливе бронемашина

Бронемашина затонула при форсировании Керченского пролива 25 июля.
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август

В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
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Политика

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.
РИА Новости 06:48
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Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
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Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
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Политика

Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы выходе России из переговоров по Донбассу.
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

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Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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Вольские тыловики отмечают юбилей своей службы

В этом году службе тыла исполняется 320 лет, в связи с чем один из сотрудников вольского института материального обеспечения пожелал поздравить своих коллег и сослуживцев.
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

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Вести.Ru 05:20
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Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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«Барселона» представила черный комплект формы на следующий сезон

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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Ранее указывался партией «Единая Россия» как член её Высшего совета.
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