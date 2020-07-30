Общество
РБКБеглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
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Губернатор Петербурга неожиданно выступил в защиту культовых баров
Московский Комсомолецвчера в 17:01
Александр Беглов прокомментировал ход принятия закона о «наливайках»
Петербургский дневниквчера в 15:57
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
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Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
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Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
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ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
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Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
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Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
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ГП утвердила обвинение по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае
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Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
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Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
РБК 04:51
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Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
Wday.ru 00:47
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Бронемашина затонула при форсировании Керченского пролива 25 июля.
Победа РФ 05:06
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Политика
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.
РИА Новости 06:48
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
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Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Политика
Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы выходе России из переговоров по Донбассу.
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
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Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Игры
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Армия и оружие
Вольские тыловики отмечают юбилей своей службы
В этом году службе тыла исполняется 320 лет, в связи с чем один из сотрудников вольского института материального обеспечения пожелал поздравить своих коллег и сослуживцев.
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
Футбол
«Барселона» представила черный комплект формы на следующий сезон
Российская газета 05:29