Общество

Моллы.RuМоллы.RuГубернатор Петербурга назвал «поспешным» закрытие баров в жилых домах

Ранее губернатор подписал указ, запрещающий продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 квадратных метров в жилых домах. Представители бизнес-сообщества отметили, что вступление в силу закона с 1 января 2021 года приведет к большому количеству закрытия баров и кафе.
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«Любой запрет идет против честного бизнеса»: от закона о «наливайках» могут пострадать более 7 тысяч человек

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Губернатор Петербурга пообещал исправить закон о «наливайках»

АБНвчера в 16:11
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Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
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Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
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Происшествия

Количество жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Один из пациентов, госпитализированных после аварии с микроавтобусом в Крыму, скончался в больнице.
Krym.News 03:33
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Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
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Происшествия

Суд повторно отказал в выплатах родственникам жертв авиакатастрофы под Сочи

Мосгорсуд повторно признал законным отказ в выплате страхового возмещения в размере 2,1 миллиарда рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
РАПСИ 07:54
Шоу-бизнес

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
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Футбол

«Реал» показал новую домашнюю и гостевую форму

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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
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Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
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Авто

Китайский аналог Aurus получил длиннобазную версию

Что касается длиннобазной модели, то Hongqi H9+ отличается наличием «капитанских» кресел второго ряда.
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Футбол

ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором» без зрителей

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Ротором», сообщает официальный сайт клуба. Игра состоится 2 августа на базе армейцев в Ватутинках.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 08:34
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Шоу-бизнес

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
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Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
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Общество

На семь суток арестовали блогера Алексея Романова в Хабаровске

На семь суток арестовали блогера Алексея Романова.
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Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
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Общество

Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей

В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
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Гаджеты

Грядущая флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 оказалась почти в два раза производительнее предшественника

Грядущая флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 оказалась почти в два раза производительнее предшественника в лице RTX 2080 Ti.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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Религия

В Азербайджане отмечается Курбан-байрам

Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
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Закрыли границу: белорусов не выпускают из России

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Происшествия

В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

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Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки.
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Свежий трейлер Bright Memory: Infinite утёк раньше времени

Свежий трейлер слэшер-шутера Bright Memory: Infinite появился в сети за несколько часов до официальной премьеры.
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ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Ранее указывался партией «Единая Россия» как член её Высшего совета.
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