Общество
Моллы.RuГубернатор Петербурга назвал «поспешным» закрытие баров в жилых домах
Ранее губернатор подписал указ, запрещающий продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 квадратных метров в жилых домах. Представители бизнес-сообщества отметили, что вступление в силу закона с 1 января 2021 года приведет к большому количеству закрытия баров и кафе.
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Губернатор Петербурга неожиданно выступил в защиту культовых баров
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Что касается длиннобазной модели, то Hongqi H9+ отличается наличием «капитанских» кресел второго ряда.
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ЦСКА проведет товарищеский матч с «Ротором», сообщает официальный сайт клуба. Игра состоится 2 августа на базе армейцев в Ватутинках.
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Политика
Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 08:34
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Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
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Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
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Общество
На семь суток арестовали блогера Алексея Романова в Хабаровске
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В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
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Грядущая флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 оказалась почти в два раза производительнее предшественника в лице RTX 2080 Ti.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Live24 29 июля в 07:48
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По их данным, на границе образовалась большая очередь на выезд из России, причем якобы даже белорусов не выпускают обратно.
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
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Свежий трейлер слэшер-шутера Bright Memory: Infinite появился в сети за несколько часов до официальной премьеры.
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ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
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