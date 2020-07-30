Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 46

Политика Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. 1,6K

Фигурное катание Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.

Политика Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest Облик авто в спецверсии фактически ничем не отличается от "стандартного" исполнения, но такому универсалу достался дополнительный пакет вибро- и шумоизоляции, другие передние кресла с эффективной боковой поддержкой и опцией 3-ступенчатого обогрева, оригинальные легкосплавные диски, а для отделки салона используется ткань и экокожа. 215

Общество В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае зафиксировал рост количества заразившихся вирусом в Сочи.

Экономика Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 2,4K

Игры Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.

Общество Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии. 6

Общество Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. 371

Общество Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации. 11