Общество

РБКРБКБеглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
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Беглов: Принятие закона о «наливайках» - поспешность отдельных депутатов. Губернатор обещает изменить документ, несмотря на мнение рабочей группы

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«Любой запрет идет против честного бизнеса»: от закона о «наливайках» могут пострадать более 7 тысяч человек

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Беглов: Принятие закона о «наливайках» - поспешность отдельных депутатов

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Губернатор Петербурга пообещал исправить закон о «наливайках»

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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

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Общество

Создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает 55-летний юбилей

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Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
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Общество

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Здоровье

В Воронежской области выявлены два очага коронавируса

В Воронежской области обнаружены два очага заболеваний коронавирусом.
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Происшествия

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Облик авто в спецверсии фактически ничем не отличается от "стандартного" исполнения, но такому универсалу достался дополнительный пакет вибро- и шумоизоляции, другие передние кресла с эффективной боковой поддержкой и опцией 3-ступенчатого обогрева, оригинальные легкосплавные диски, а для отделки салона используется ткань и экокожа.
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Общество

В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае зафиксировал рост количества заразившихся вирусом в Сочи.
РБК 09:45
Происшествия

31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru вчера в 06:10
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Экономика

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games

Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.
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Смолов заявил, что готов работать с Николичем в «Локомотиве»

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54-летний актёр Владимир Торсуев, прославившейся ещё в детстве после съёмок вместе с братом-близнецом в фильме "Приключения Электроника", женился в пятый раз.
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Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
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Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
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В Оренбуржье с 3 августа возобновляется работа фитнес-центров

К работе спортивные залы смогут приступить с 3 августа.
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Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

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Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров

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Александр Дмитриевич Беглов
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Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Ранее указывался партией «Единая Россия» как член её Высшего совета.
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