Объем средств на обновление парка трамваев и троллейбусов в будущем году составит 97,5 миллиона рублей, в следующие годы – по 10 миллиардов рублей. На строительство метро в 2021 году выделят 10 миллиардов, в 2022 году – 15 миллиардов рублей.

Поделиться