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Беглов увеличит расходы петербургского бюджета на 30 млрд рублей

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Петербургский дневник
Объем средств на обновление парка трамваев и троллейбусов в будущем году составит 97,5 миллиона рублей, в следующие годы – по 10 миллиардов рублей. На строительство метро в 2021 году выделят 10 миллиардов, в 2022 году – 15 миллиардов рублей.В источнике
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Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+5 ноября в 12:47
КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:37
ЗакC.Ру

Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

ЗакC.Ру5 ноября в 14:46
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневник5 ноября в 13:41
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербург5 ноября в 12:56
Фонтанка.Ру

Вагоны приедут в 2022-м. Беглов докинул денег на трамваи, но дребезжать они не перестанут

Фонтанка.Ру04:19
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка785 ноября в 12:02

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