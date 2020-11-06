Беглов увеличит расходы петербургского бюджета на 30 млрд рублей
Объем средств на обновление парка трамваев и троллейбусов в будущем году составит 97,5 миллиона рублей, в следующие годы – по 10 миллиардов рублей. На строительство метро в 2021 году выделят 10 миллиардов, в 2022 году – 15 миллиардов рублей.В источнике
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