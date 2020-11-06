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Беглов увеличит расходы петербургского бюджета на 30 млрд рублей

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Петербургский дневник
Объем средств на обновление парка трамваев и троллейбусов в будущем году составит 97,5 миллиона рублей, в следующие годы – по 10 миллиардов рублей. На строительство метро в 2021 году выделят 10 миллиардов, в 2022 году – 15 миллиардов рублей.В источнике
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Фонтанка.Ру

Вагоны приедут в 2022-м. Беглов докинул денег на трамваи, но дребезжать они не перестанут

Фонтанка.Ру04:19
КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:37
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка785 ноября в 12:02
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневник5 ноября в 13:41
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербург5 ноября в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+5 ноября в 12:47
ЗакC.Ру

Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

ЗакC.Ру5 ноября в 14:46

В Москве введут систему чек-инов в управах и префектурах

Со следующего четверга, 12 ноября, система чек-инов по СМС или QR-коду будет действовать для входа в здания столичных управ и префектур, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».
РБК04:59

В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час.
РИА Новости06:52

Корпус морской пехоты США присоединится к охоте за подводными лодками

Возможности подводных сил России и Китая растут, поэтому Корпус морской пехоты США займется поиском подводных лодок с помощью беспилотников, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер в ноябрьском номере журнала Proceedings.
ИА Красная Весна05:49