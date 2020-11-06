Эксперт: индексация пенсий работающим пенсионерам может обойтись в 240 млрд рублей в год

Позиция профсоюзов Как рассказал ТАСС зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь, индексацию пенсий нужно вернуть как минимум для того, чтобы пенсионеры, которые работают в настоящее время, массово не начали увольняться или уходить в теневую занятость.