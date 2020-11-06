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Беглов увеличит расходы петербургского бюджета на 30 млрд рублей

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Петербургский дневник
ИА Красная Весна
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в городской парламент поправку ко второму чтению проекта закона о бюджете Петербурга на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.В источнике
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Фонтанка.Ру

Вагоны приедут в 2022-м. Беглов докинул денег на трамваи, но дребезжать они не перестанут

Фонтанка.Ру04:19
КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:37
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+5 ноября в 12:47
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневник5 ноября в 13:41
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербург5 ноября в 12:56
ЗакC.Ру

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

ЗакC.Рувчера в 18:26
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка785 ноября в 12:02

«Сочи» обменял голкипера Арсения Ахметова в «Сибирь» на денежную компенсацию

ХК «Сочи» и «Сибирь» провели обмен, в результате которого в новосибирский клуб отправляется голкипер Арсений Ахметов, а южане получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «леопардов».
«Сочи» обменял голкипера Арсения Ахметова в «Сибирь» на денежную компенсацию
Чемпионат05:38

Эксперт: индексация пенсий работающим пенсионерам может обойтись в 240 млрд рублей в год

Позиция профсоюзов Как рассказал ТАСС зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь, индексацию пенсий нужно вернуть как минимум для того, чтобы пенсионеры, которые работают в настоящее время, массово не начали увольняться или уходить в теневую занятость.
ТАСС22:12

Новый новогодний клип Little Big меньше чем за сутки набрал миллион просмотров

Стоит отметить, что в клипе, кроме участников группы Little Big из Санкт-Петербурга также снялись другие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Александр Гудков, Гарик Харламов, Данила Поперечный, Юрий и Анна Музыченко из The Hatter и др.
Evo-rus.com00:26

Родственники осужденных устроили митинг у здания Правительства Крыма

Сегодня под зданием Совмина Крыма собрались недовольные крымско-татарские активисты, которых не пустили на заседание суда поддержать участников ячейки «Хизб ут-Тахрир», которое проходило в Ростове-на-Дону.
РИА 82вчера в 05:33

Лиза Арзамасова впервые показала совместное видео с Авербухом

Лиза Арзамасова, российская актриса, прославившаяся благодаря телесериалу «Папины дочки», недавно впервые показала совместные снимки со своим возлюбленным спортсменом и тренером Ильей Авербухом.
Территория новостей00:30

Проценко рассказал о возможном спаде заболеваемости коронавирусом в Москве к весне

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что в марте, несмотря на сезон заболеваемости гриппом, число заразившихся коронавирусом будет меньше, чем в нынешнее время.
ТАСС5 ноября в 08:35

В Хабаровске полиция задержала пятерых участников акции протеста

Стало известно, что сегодняшняя традиционная акция протеста в Хабаровске, где несколько сотен человек, несмотря на снегопад и холодную погоду провели митинг и шествие в поддержку Сергея Фургала, не обошлась без эксцессов со стороны властей.
Байкал2402:43