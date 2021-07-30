РБКБеглов ужесточил требования по обязательной вакцинации в ПетербургеВ Санкт-Петербурге ужесточаются требования по обязательной вакцинации: теперь сделать прививку должны 80% работников сферы услуг, транспорта, чиновников и госпредприятий.РБКПостановление подписал губернатор Александр Беглов.URA.RuПравила начнут действовать с 1 октября для бассейнов и фитнес-центров, парикмахерских и салонов красоты, бань, общепита, доставки продуктов, кинотеатров.Piter.tvТакже до 1 октября должна быть обеспечена вакцинация не менее 80% чиновников и сотрудников госпредприятий Петербурга.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВSmotrim.ruРБКДоктор ПитерВесьмаВечерний Санкт-ПетербургiReactorНародные новостиПолитическая ЭкспертизаИнфо24АБНФАНAnewsЧто происходитRT на русскомGazeta.SPbГазета.RuЭкономика сегодняReadovka NewsГлавный региональныйМИР 24Царьград. Санкт-ПетербургПетербургский дневникПодробнее о событииБеглов ужесточил требования по обязательной вакцинации в ПетербургеРБК03:52В Петербурге вводят дополнительные условия для наиболее контактных сфер экономикиТелеканал Санкт-Петербург01:59В Петербурге объявлена обязательная вакцинация 80% работников сферы услуг и чиновниковНациональная служба новостей02:50Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге: кому надо привиться до 1 и 15 октября 2021КП - Санкт-Петербург04:20Предприятия сферы услуг Петербурга к октябрю должны обеспечить вакцинацию 80% персоналаТАСС02:16Власти Петербурга ужесточили требования по вакцинации работников от COVID-19RT на русском03:50Власти Петербурга обязали вакцинировать не менее 80 процентов работников ряда сфер к октябрюРИА Новости01:58Показать ещёОценить298Поделиться