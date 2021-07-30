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Беглов ужесточил требования по обязательной вакцинации в Петербурге

В Санкт-Петербурге ужесточаются требования по обязательной вакцинации: теперь сделать прививку должны 80% работников сферы услуг, транспорта, чиновников и госпредприятий.
РБК
Постановление подписал губернатор Александр Беглов.
URA.Ru
Правила начнут действовать с 1 октября для бассейнов и фитнес-центров, парикмахерских и салонов красоты, бань, общепита, доставки продуктов, кинотеатров.
Piter.tv
Также до 1 октября должна быть обеспечена вакцинация не менее 80% чиновников и сотрудников госпредприятий Петербурга.
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