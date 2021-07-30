Ахеджакова объяснила скандал вокруг спектакля театра «Современник»

Народная артистка России Лия Ахеджакова считает, что обвинения в оскорблении ветеранов войны в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике» якобы связаны с теми людьми в театре, кто не хотел, чтобы главным режиссером стал Виктор Рыжаков.