с чего всё началось

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Беглов вводит с 30 апреля в Петербурге масочный режим

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 148

Общество График выплаты пенсий в мае изменится В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области. 39

Общество Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19 Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. 23

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 1

Армия и оружие Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве. 19

Экономика Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки 15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. 7

Гаджеты Xiaomi представила в России Redmi Note 9S Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру. 21

Экономика Треть российских компаний малого и среднего бизнеса могут стать банкротами Только за I квартал текущего года суды уже признали банкротами более 22 тыс. человек, а число потенциальных банкротов, то есть тех, кто задолжал более 500 тысяч руб. и просрочил платежи на три месяца, превысило миллион, пишет The Bell.

Общество В Омской области разрешат открыть парикмахерские и химчистки Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход. 24

Экономика Переводы по номеру телефона стали бесплатными Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными. 6

Общество Свердловский губернатор ввел масочный режим с 1 по 11 мая Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал жителей региона с 1 по 11 мая носить маски или респираторы в транспорте и других общественных местах. 98

Общество В Екатеринбурге уничтожили троих террористов Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. 364

Здоровье В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 84

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 512

Политика Помпео заявил об угрозе голода в КНДР В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. 6

Армия и оружие Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка.