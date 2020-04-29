Коронавирус
Мегаполис онлайнБеглов вводит с 30 апреля в Петербурге масочный режим
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Читать в источнике
Оценить584
с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнение к постановлению правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое призывает жителей Северной столицы носить лицевые маски на улицах и в общественных местах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».Петербургский дневник12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19
Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 06:44
Футбол
Тер Штеген просит у «Барселоны» зарплату в 18 миллионов евро
27-летний немец хочет получать по новому контракту 18 миллионов евро в год с учетом налогов.
Матч ТВ 11:11
Футбол
Президент Федерации футбола Франции: «Теперь сезон в Лиге 1 завершён»
Во вторник, 28-го апреля, стало уже официально известно, что первенство Франции по футболу завершено досрочно.
Sport.ru вчера в 15:13
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Армия и оружие
Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии
В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру.
News.ru вчера в 15:05
Экономика
Треть российских компаний малого и среднего бизнеса могут стать банкротами
Только за I квартал текущего года суды уже признали банкротами более 22 тыс. человек, а число потенциальных банкротов, то есть тех, кто задолжал более 500 тысяч руб. и просрочил платежи на три месяца, превысило миллион, пишет The Bell.
Финансовая газета 06:10
Общество
В Омской области разрешат открыть парикмахерские и химчистки
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход.
РИА Новости 14:07
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 16:03
Хоккей
Хоккеист Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Известия 18:11
Экономика
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
Российская газета 12:03
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
Свердловский губернатор ввел масочный режим с 1 по 11 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал жителей региона с 1 по 11 мая носить маски или респираторы в транспорте и других общественных местах.
Интерфакс 08:27
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Здоровье
Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала
В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews 14:00
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы
Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка.
Московский Комсомолец 16:50
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35