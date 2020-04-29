Коронавирус

Мегаполис онлайнМегаполис онлайнБеглов вводит с 30 апреля в Петербурге масочный режим

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнение к постановлению правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое призывает жителей Северной столицы носить лицевые маски на улицах и в общественных местах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург
».
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Жителям Петербурга с 30 апреля рекомендовано носить маски на улицах

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Петербуржцам рекомендовали выходить на улицу в масках

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Масочный режим в Санкт-Петербурге: могут ли ввести в период коронавируса?

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С 30 апреля жители Петербурга должны будут носить маски в общественных местах и на улицах

Невские Новости13:03
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Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19

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27-летний немец хочет получать по новому контракту 18 миллионов евро в год с учетом налогов.
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В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
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Гаджеты

Xiaomi представила в России Redmi Note 9S

Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру.
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Только за I квартал текущего года суды уже признали банкротами более 22 тыс. человек, а число потенциальных банкротов, то есть тех, кто задолжал более 500 тысяч руб. и просрочил платежи на три месяца, превысило миллион, пишет The Bell.
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Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход.
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Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

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Хоккеист Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

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Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
Российская газета 12:03
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Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
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Общество

Свердловский губернатор ввел масочный режим с 1 по 11 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал жителей региона с 1 по 11 мая носить маски или респираторы в транспорте и других общественных местах.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
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Здоровье

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

РБК 21:59
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Политика

Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
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Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала

В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Армия и оружие

Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы

Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка.
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В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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