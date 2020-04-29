Коронавирус
REGNUMБеглов ввёл в Петербурге масочный режим
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима. Для этого внесены соответствующие изменения в постановление Смольного №121, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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