Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.

с чего всё началось

Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом в субботу, 14 сентября, пишет ТАСС.

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