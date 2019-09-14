Политика
ИзвестияБеглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга
Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом в субботу, 14 сентября, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.ТАСС07:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru 12 сентября в 15:15
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Происшествия
Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Космос
Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже
Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.
Rusargument 12 сентября в 14:12
Политика
Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Наука
Лекарство от диабета восстанавливает мозг после инсульта
Medical Note вчера в 11:34
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Авто
Во Франкфурте проходит один из крупнейших автомобильных салонов
Ведущие мировые автопроизводители представили во Франкфурте-на-Майне свои последние разработки.
RT на русском вчера в 03:22
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Гаджеты
Объект желания: Apple представила новые iPhone 11
Как потратить 12 сентября в 05:44
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия 15:49
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Авто
Новый Porsche 911 оказался самым прибыльным
Новое поколение спортивного купе Porsche 911 оказалось самым прибыльным для бренда. Об этом сообщает зарубежное издание Bloomberg.
CarsWeek.ru вчера в 04:24
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Экономика
ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.
Народные новости вчера в 05:42
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ вчера в 03:57
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Армия и оружие
Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики
"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС вчера в 05:07