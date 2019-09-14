Политика

Вести.RuВести.RuБеглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост. Официально это решение оформят после вступления Беглова в должность.
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с чего всё началось

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от правительства Санкт-Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.
ТАСС07:54

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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от правительства Санкт-Петербурга

ТАСС07:54

Матвиенко и дальше будет представлять интересы Петербурга в Совете Федерации

78.ru08:01

«Матвиенко будет продолжать свою работу». Александр Беглов подтвердил свой выбор сенатора от Петербурга

Фонтанка.Ру08:26

Беглов заявил о намерении выдвинуть Матвиенко сенатором от Петербурга

Петербургский дневник07:55

Беглов выдвинет Матвиенко в Совет федерации

Коммерсантъ08:46

Валентину Матвиенко планируют выдвинуть сенатором от Петербурга

Телеканал Санкт-Петербург09:16

Валентину Матвиенко выдвинут в сенаторы от Петербурга

РИА Новости08:13
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RT на русском 12 сентября в 10:54
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Шоу-бизнес

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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