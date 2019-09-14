Политика
Вести.RuБеглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост. Официально это решение оформят после вступления Беглова в должность.
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с чего всё началось
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.ТАСС07:54
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