Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти врача-кардиолога городской больницы № 26 Галины Литвиновой от коронавируса, сообщает пресс-служба Смольного 23 мая.

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью кардиолога Литвиновой

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