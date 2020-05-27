Экономика
ЗакC.РуБеглов взял деньги у метро и Кремля
Губернатор Александр Беглов подготовил поправку в бюджет Петербурга. Глава города частично учел предложения депутатов, но избежать роста дефицита не смог.
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Расходы на лекарственное обеспечение льготников в Петербурге увеличили на 1,9 млрд рублей
Невские Новостивчера в 14:38
Расходы на обеспечение льготников лекарствами в Петербурге выросли на 1,9 млрд рублей
Экономика сегодня04:44
В Петербурге расходы на лекарственное обеспечение льготников увеличиваются на 1,9 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:40
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Футбол
Неймар разыграл сына, разбив яйцо об его голову
Евро-футбол.ру вчера в 17:27
Происшествия
У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус
Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».
BFM.ru 07:43
Авто
Nissan привезет в Россию новый электрокар и обновит модельный ряд
Обновленный электрокар Leaf Nissan представил в декабре 2019 года. Новинка обзавелась усовершенствованным комплексом систем ProPilot.
AutoNews 08:18
Религия
Вознесение Господне празднуют сегодня православные
НИА-Томск вчера в 21:58
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 получил версию с 8 ГБ ОЗУ
Напомним, что Raspberry Pi 4 оснащается четырёхъядерным процессором на Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц, и он в сорок раз быстрее оригинальной модели 2012 года.
Megaobzor.com 07:33
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Общество
Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус
Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации.
RuNews24.ru 07:02
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Общество
Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки
Как сообщало EADaily, ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель одной из польских компаний — производителей молочных продуктов обратился в московскую полицию с заявлением о вымогательстве взятки.
Евразия Daily 08:37
Транспорт
Рекордное число пассажиров зафиксировали на транспорте в Москве
В Москве в понедельник, 25 мая, было зафиксировано рекордное число пассажиров, передвигающихся на общественном и личном транспорте за время действия ограничительных мер.
Вечерняя Москва 26 мая в 15:27
Биатлон
Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим
Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Общество
Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины
Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов
Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru 02:49
Политика
Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса
Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына
В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
Bimru.ru 01:48
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
Сбербанк спрогнозировал развитие пандемии при несоблюдении ограничений
Sberindex.ru проанализировал модель заболеваемости коронавирусом COVID-19 и пришел к выводу, что в случае несоблюдения ограничительных мер через месяц количество больных превысит майский максимум (более 11,7 тыс.).
Коммерсантъ 05:48
Общество
Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса
Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
Экономика
СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья
СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования.
РБК 05:02
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13