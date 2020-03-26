с чего всё началось

Известно, что Беглов подписал соответствующий указ. Запрет на посещение объектов и территории религиозных организаций будет действовать с 28 марта по 5 апреля. При этом исключение составляют все священники и персонал храмов и мечетей.

Общество В Германии выздоровел украинский дипломат, переболевший коронавирусом Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко переболел коронавирусом в стране пребывания и уже выписался из больницы.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Происшествия В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.

Политика Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.

Авто Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.

Футбол Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил команде, что самоизоляция всех представителей клуба продлена до 7 апреля.

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Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Энергетика Конгресс США отказался помогать энергетическому сектору страны Конгресс США отказался представить финансирование на закупку дешевой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, заявил представитель Министерства энергетики Соединенных Штатов 26 марта, сообщает ТАСС.