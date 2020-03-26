Коронавирус
Piter.tvГубернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети
Известно, что Беглов подписал соответствующий указ. Запрет на посещение объектов и территории религиозных организаций будет действовать с 28 марта по 5 апреля. При этом исключение составляют все священники и персонал храмов и мечетей.
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с чего всё началось
Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства о закрытии для посещения на период с 28 марта по 5 апреля всех заведений общепита, ночных клубов, парков, садов, скверов и церквей.ЗакC.Ру09:13
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В нерабочую неделю в Петербурге закроют все, кроме аптек и продуктовых магазинов
Невские Новости08:42
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