Газета.RuБеглов заявил, что не собирается в отставкуПолностью интервью с градоначальником можно будет увидеть уже завтра, в воскресенье, в 21:00 в программе «Неделя в Петербурге».78.ruТакже Беглов заявил, что в отставку не собирается.КМВ НовостиЗатем Шнуров, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная", где в ироничной форме извиняется перед городскими властями.РИА НовостиОснователь группы «Ленинград» Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге.Телеканал 360°Читать далееСвернуть78.ru78.ruГазета.RuЯмал-Медиа78.ruDP.RUТелеканал 360°ЦарьградОбщественная служба новостейПодробнее о событииБеглов отреагировал на критику из-за уборки снега и заявил, что не собирается в отставкуРБКвчера в 15:54«Не про каждого губернатора сочиняют песни»: Беглов ответил на критику78.ru22 января в 06:57Самое цитируемоеБеглов заявил, что не собирается в отставкуГазета.Ruвчера в 14:41Беглов назвал песни Шнурова о мусоре и снеге матерными частушкамиDP.RU22 января в 07:29Беглов о мусорно-снежной критике: «Я в отставку не собираюсь»Фонтанка.Рувчера в 12:43«С уважением отношусь к талантам»: Беглов прокомментировал клип ШнуроваМР7.ру22 января в 08:10Губернатор Петербурга Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в городеРИА Новостивчера в 14:34Показать ещёОценить418Поделиться