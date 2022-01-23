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Беглов заявил, что не собирается в отставку

Полностью интервью с градоначальником можно будет увидеть уже завтра, в воскресенье, в 21:00 в программе «Неделя в Петербурге».
78.ru
Также Беглов заявил, что в отставку не собирается.
КМВ Новости
Затем Шнуров, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная", где в ироничной форме извиняется перед городскими властями.
РИА Новости
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360°

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